Switch vendu 3 fois moins cher que la PS4 au Japon en raison de problèmes de distribution

Il ne fait aucun doute que l’une des consoles les plus touchées par l’épidémie de coronavirus (COVID-19) est le NIntendo Switch, qui fait face à une pénurie sans précédent au Japon. Il était déjà prévu qu’au cours de la semaine dernière, qui s’est déroulée du 6 au 12 avril, il y aurait eu très peu de ventes, car il y aurait une restriction sur la distribution de la console Nintendo. Ceci, couplé aux grands débuts de Final Fantasy VII Remake, a fait que la Nintendo Switch a atteint un niveau de ventes si bas que la PlayStation 4 a dépassé les unités distribuées de ladite console de 300%.

Selon Famitsu (via Gematsu), les ventes de Nintendo Switch (les 2 modèles) ont totalisé 25 313 ​​unités, tandis que la PlayStation 4 a connu un coup de pouce grâce à la puissante sortie de Final Fantasy VII Remake, qui a augmenté les ventes des 2 modèles de cette système, ce qui fait que la marque dans son ensemble a vendu 79 059 unités, quelque chose d’impressionnant si l’on tient compte des semaines précédentes et parce que pour la première fois depuis le lancement de Nintendo Switch, il a réussi à revenir en tête de la liste des consoles les plus vendues, triplant le nombre de Switch vendu au cours de la semaine dernière.

Le coronavirus a affecté la distribution Nintendo au Japon

Il est important de dire que, comme il est lu dans le titre et que nous vous avons informé la semaine dernière, ces faibles nombres de Nintendo sont dus au fait qu’il y aurait des problèmes de distribution pour les systèmes Nintendo Switch en raison de la production affectée des consoles en Chine et au Vietnam en raison de du coronavirus, tel que rapporté par Siliconera.

Heureusement, la distribution a repris au Japon cette semaine, selon un communiqué de Nintendo, donc le rythme des ventes devrait revenir à la normale et figurer sur la liste de la semaine prochaine.

Final Fantasy VII Remake a triomphé lors de sa semaine d’ouverture

Quant aux logiciels au format physique, le vainqueur incontestable était Final Fantasy VII Remake, qui a réussi à faire ses débuts en tête de liste la semaine dernière grâce aux 702 853 unités vendues, ce qui a dépassé les 292 876 exemplaires vendus d’Animal Crossing: New Horizons , qui avait réussi à rester en première place pendant 3 semaines consécutives.

À part Final Fantasy VII Remake, aucune autre version n’a atteint l’un des 30 meilleurs spots. Nous vous laissons les listes de vente ci-dessous.

Ventes de logiciels

Remake de Final Fantasy VII – 702 853

Animal Crossing: New Horizons – 292 876

Resident Evil 3 Remake – 34,698

Mario Kart 8 Deluxe – 13 204

One Piece: Pirate Warriors 4 (PlayStation 4) – 13204

One Piece: Pirate Warriors 4 (Nintendo Switch) – 11921

Super Smash Bros.Ultimate – 11303

Ring Fit Adventure – 9249

Épée et bouclier Pokémon – 9037

Super Mario Party – 8755

Ventes de matériel

PlayStation 4 – 13 419

Nintendo Switch – 54,556

PlayStation 4 Pro – 6116

Nintendo Switch Lite – 100 084

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 1172

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 58

Xbox One X— 28

Xbox One S – 23

Que pensez-vous des problèmes de distribution auxquels Nintendo a dû faire face? Pensez-vous que la semaine prochaine va récupérer et remonter la liste? Dites-le nous dans les commentaires.

Le titre de simulation de vie de Nintendo avait réussi à résister à une forte sortie au Japon, Resident Evil 3 Remake, mais malheureusement, les exemplaires vendus la semaine dernière (épuisés par les ventes de Nintendo Switch) n’étaient pas suffisants pour contenir le succès du nouvel épisode. de Final Fantasy. Cependant, le rythme de vente de l’exclusivité Nintendo ne baisse pas, il est donc très probable que dans les prochaines semaines, il récupérera la position de numéro 1.

Final Fantasy VII Remake obtient de très bons résultats aussi bien dans la critique spécialisée que dans le public. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou découvrir ce que nous avons pensé de ce remake si vous consultez notre revue écrite.

