Sword Art Online Fatal Bullet recevra une mise à jour et une démo gratuites en février

Récemment, Bandai Namco a confirmé qu’il publierait une mise à jour hivernale gratuite pour Sword Art Online Fatal Bullet et une démo pour Nintendo Switch début février.

La mise à jour gratuite ajoutera des costumes de chevalier d’intégrité pour Alice et Eugeo, de nouveaux sabres à poutre, des costumes de transformation pour Ronye Arabel et Tiese Shtolienen, les armes Royal Guard Gold et GL6 Disaster Gold.

Consultez les détails ci-dessous:

