Sword Art Online: Fatal Bullet Winter Update et démo gratuite arrivent en février

Attention, fans de Sword Art Online! Bandai Namco a révélé que Sword Art Online: Fatal Bullet ‘La prochaine mise à jour hivernale devrait être lancée début février pour toutes les plateformes.

La mise à jour devrait ajouter une nouvelle vague de costumes et d’armes tels que les costumes Alice et Eugeo Integrity Knight (que vous pouvez voir dans la première image ci-dessous), les costumes de transformation Ronye Arabel et Tiese Shtolienen, une tenue Chudelkin et ‘Royal Guard Gold »et« GE-6 Disaster Gold ».

L’annonce a eu lieu lors de la diffusion en direct de Sword Art Online New Year 2020 Special qui a été créée il y a quelques heures à peine. Il a également été annoncé qu’une démo gratuite pour le jeu sur Switch arriverait en même temps que la mise à jour. Si vous n’avez pas encore essayé celui-ci mais que vous êtes intrigué, ce serait l’occasion idéale.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de consulter notre examen complet de Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition.

.