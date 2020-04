Sword of the Necromancer atteint son objectif sur Kickstarter

De nombreux projets finissent par arriver sur Kickstarter pour assurer son lancement sur les plateformes actuelles, et c’est le cas du jeu créé par le studio espagnol Grimorio of Games, Épée du nécromancien. Bien que nous connaissions ce titre depuis un certain temps, maintenant a atteint son objectif le plus élémentaire sur kickstarter, ce qui lui permettra de compléter son développement afin que les joueurs puissent profiter de ses combats intenses et de l’exploration de donjons sur les différentes plateformes sur lesquelles il sera mis en vente, parmi lesquels Nintendo Commutateur.

Sword of the Necromancer pourra achever son développement et ainsi atteindre des plateformes telles que Nintendo Switch

Épée du nécromancien Il s’inspire de titres tels que Enter the Gungeon, The Legend of Zelda: A Link to the Past ou Azure Dreams, afin de créer un monde dans lequel nous pouvons mettre en évidence un système de combat fluide dans lequel l’invocation de monstres qui aider avec leurs attaques et leurs actions spéciales. De cette façon, dans ce titre, nos ennemis finiront par devenir des alliés qui nous aideront dans la recherche d’armes et de reliques qui seront générées au hasard et qui garantiront qu’il n’y en a pas deux qui fournissent exactement les mêmes effets et attributs. De plus, comme dans tout titre avec ces caractéristiques qui se respectent, notre personnage pourra monter de niveau lorsque nous affronterons des ennemis, mais si à tout moment nous tombons au combat, la mort ne sera pas la fin, mais nous perdrons toutes les armes et les monstres que nous avons atteints et notre niveau deviendra la moitié de ce que nous avions (nous pouvons également choisir de quitter les donjons à certains moments, mais nous perdrons tous les progrès que nous aurions faits).

Ainsi, petit à petit, nous découvrirons l’histoire de Tama et Koko, les deux protagonistes de ce jeu, et nous pouvons le faire seul ou avec l’aide d’un ami, puisque Sword of the Necromancer aura un système de jeu multijoueur local.

