Swords ‘n Magic et Stuff arrivent sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant Kindred Games a atteint avec succès les objectifs de financement participatif qu’il s’était fixés par le biais de la célèbre plateforme de financement participatif Kickstarter, dans une campagne proposée au début du mois dernier. L’objectif initialement fixé à 22 000 $ a été rapidement dépassé à près de 80 000 $, un chiffre non négligeable qui, entre autres objectifs, permettra à votre projet Swords Magic n Magic and StuffVisitez entre autres plateformes la console hybride Nintendo. Et en quoi consiste ce premier jeu d’entreprise? Bien d’un RPG d’action en monde ouvert, avec de nombreuses doses de création d’objets et de structures, avec la comparaison inévitable avec certains succès commerciaux de la société Majong, notamment en termes de style visuel, bien que dans ce cas un plus grand poids du rôle soit apprécié et il semble avoir ses propres rebondissements sur le genre artisanal. Étant donné que la phase de financement s’est terminée si récemment, il est encore temps d’attendre la fin de la programmation de ce jeu prometteur, étant le développeur lui-même qui a abandonné qu’au cours de cette année, nous aurons l’occasion d’essayer une première première version en tant que démo, et entre six mois et un an après ce premier test sera quand ils lanceront le dernier, c’est-à-dire 2021 il sortira très probablement.

Situé dans un royaume fantastique autrefois dirigé par le grand roi Owynn, lancez-vous comme un nouvel et humble aventurier qui cherche à se faire un nom. Depuis que le roi est tombé sous une sombre malédiction, ses grands paladins se sont retirés des terres où ils maintenaient autrefois l’ordre de chercher un remède. Les gardiens étant absents, les monstres retournent lentement dans le royaume et vous n’êtes pas le seul nouvel aventurier à essayer de les arrêter. Voir aussi Explorez un monde ouvert vaste et densément peuplé seul ou avec des amis, c’est un voyage décontracté de découverte. Incarnez un aventurier de nulle part, en attendant de vous tailler une destinée. Sans classes, niveaux ou restrictions, vous pouvez être ce que vous voulez être, utiliser des armes et des objets que vous pouvez acheter, piller ou fabriquer, et jouer comme vous le souhaitez. Dans Swords Magic n Magic and Stuff, vous pouvez rechercher des aventures épiques chargées de trésors légendaires ou profiter de la vie simple de posséder une petite ferme, de créer des meubles pour votre maison ou même de parcourir le monde en tant que simple marchand. Jouez à votre rythme sans avoir à suivre des chemins prédéterminés. Plongez-vous dans un monde décontracté et amusant, prêt à recevoir à la fois le public le plus professionnel et le moins expert, n’importe qui peut se joindre au plaisir, peu importe depuis combien de temps la personne qui a commencé le jeu joue.

Bande-annonce de Swords ‘n Magic (Nintendo Switch)

Connexes