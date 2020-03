SXSW 2020 a été annulé par le coronavirus

Le coronavirus vient de provoquer l’annulation d’un autre événement important. Cette fois, il s’agit de SXSW 2020, un important festival de technologie, de musique et de cinéma qui se tient à Austin, au Texas.

Par une déclaration, les organisateurs de SXSW ont révélé qu’ils avaient reçu l’ordre de Steve Adler, maire d’Austin, d’annuler l’événement. Bien que la société de l’événement n’ait pas aimé du tout, ils ont décidé de respecter les souhaits des autorités.

«Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous. “Le spectacle doit continuer” est dans notre ADN et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu “, indique le communiqué. “Nous travaillons sur les ramifications de cette situation sans précédent.”

Il convient de mentionner que cette nouvelle a été une surprise pour tout le monde, car mercredi, l’Austin Public Health Institute a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’annulation de SXSW mettrait la communauté en sécurité. Cela dit, la situation a changé rapidement.

Qu’est-ce que SXSW 2020?

SXSW 2020 était un festival qui allait se dérouler du 13 au 22 mars à Austin, Texas. Il rassemblerait différentes créatives du monde entier pour célébrer les industries de la technologie, de la musique et du cinéma.

Dans cet événement, il y a différents festivals, expositions, projections et conférences. Ce n’est pas tout, car les informations de plusieurs sociétés sont également partagées.

Mais qu’est-ce que le SXSW 2020 a à voir avec les jeux vidéo? C’est un événement qui a eu des nouvelles sur les jeux. Parmi eux, des nouvelles liées à Sonic the Hedgehog. De plus, il allait y avoir une cérémonie de remise des prix du jeu et Reggie Fils-Aime préparait un discours.

