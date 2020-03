SXSW 2020 annulé par un coronavirus

SXSW, la convention annuelle sur la technologie, la musique et le film a été annulée en raison du coronavirus, une semaine seulement avant son ouverture officielle. C’est la première fois en 34 ans que l’événement est annulé. Le festival allait avoir lieu du 13 au 22 mars à Austin, Texascependant le Le maire Steve Adler a annoncé qu’en raison de préoccupations croissantes de santé publique, l’événement ne se produira plus.

Par une déclaration sur son site officiel, les organisateurs de SXSW Ils ont partagé la déclaration suivante:

«La ville d’Austin a annulé les dates de mars pour SXSW et SXSW EDU. SXSW suivra les instructions de la Ville.

Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous. “Le spectacle doit continuer” est dans notre ADN, et ce sera la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons maintenant sur les ramifications de cette situation inattendue.

Dès mercredi, Austin Public Health a déclaré qu ‘”il n’y a aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de toute autre réunion rende la communauté plus sûre”. Cependant, la situation a évolué rapidement et nous honorerons et respecterons la décision de la ville d’Austin. Nous nous engageons à faire notre part pour protéger notre personnel, nos assistants et nos citoyens d’Austin.

Nous explorons d’autres options pour reprogrammer l’événement et nous travaillons pour vous offrir une expérience SXSW virtuelle dès que possible pour les participants de 2020, à commencer par SXSW EDU. Quant aux inscrits, clients et participants, nous communiquerons avec vous sous peu et publierons également les questions les plus fréquemment posées.

Nous comprenons la gravité de la situation pour tous les créatifs qui utilisent SXSW pour accélérer leur carrière; affaires mondiales; et pour Austin et des centaines de petites entreprises – locaux, cinémas, vendeurs, sociétés de production, personnel de l’industrie des services et autres partenaires qui dépendent fortement de la croissance commerciale que SXSW attire.

Nous continuerons à travailler dur pour vous apporter les événements que vous aimez tant. Bien qu’il soit vrai que notre événement de mars 2020 ne se déroulera plus comme prévu, nous continuerons à travailler sur notre objectif – aider les créatifs à atteindre leurs objectifs. »

Cette décision de Adler ce sera sans aucun doute un coup dur pour l’économie de la ville, car SXSW Il génère des centaines de millions de dollars de tourisme, de vente de billets et d’autres formes de revenus année après année. Rien qu’en 2019, le festival a généré 355,9 millions de dollars pour la ville de Austin SXSW rejoint le GDC comme un autre événement important qui a été annulé cette année en raison de la crise des coronavirus.

Source: SXSW

