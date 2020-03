SXSW 2020 annulé, Sega replanifie son panneau Sonic The Hedgehog

Mise à jour – sam 7 mars 2020 02:45 GMT: SXSW ne fonctionnera plus ce mois-ci en raison de l’épidémie de coronavirus. Dans un communiqué complet, il a été révélé comment l’organisateur de l’événement «explorait les options» pour reprogrammer l’événement.

En conséquence, Sega ne dirigera plus de panneau chez SXSW. Au lieu de cela, il hébergera un panneau Sonic dans un nouveau format en avril:

Nous sommes tristes de voir SXSW annuler, mais nous respectons l’appel et nous travaillons dur pour vous présenter notre contenu Sonic Panel dans un nouveau format en avril! – Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 7 mars 2020

Histoire originale – ven 7 février 2020 03:30 GMT: Sega tiendra à nouveau un panel au SXSW. Cette fois, c’est un ‘Gotta Go Fast’ Sonic l’hérisson événement, mettant en vedette des “invités spéciaux” de SEGA et de la Sonic Team. La description sur le site Web taquine également une ou deux annonces:

Sonic the Hedgehog est de retour à SXSW! Rejoignez des invités spéciaux de SEGA et de Sonic Team alors qu’ils parlent des dernières nouveautés concernant le flou bleu et de ses prochaines étapes pour 2020 et au-delà. Il y a presque toujours une ou deux annonces spéciales à faire, alors assurez-vous de rester à l’écoute!

Et si vous n’avez pas entendu parler de SXSW, voici une description du site Web:

La conférence et les festivals South by Southwest célèbrent la convergence des industries interactive, cinématographique et musicale. Favorisant la croissance créative et professionnelle, SXSW est la première destination de découverte.

Le panel aura lieu le 20 mars au Palmer Events Center Discovery Stage Austin, Texas et se déroulera de 15 h à 16 h, heure locale. Il fait également suite à une annonce de Sega il n’y a pas longtemps, lorsqu’elle a révélé qu’elle partagerait des nouvelles le 20 de chaque mois pour célébrer 2020 ainsi que la préparation de l’anniversaire de Sonic en 2021.

Quelles annonces liées à Sonic aimeriez-vous que Sega fasse lors de ce prochain panel? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.