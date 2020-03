SXSW 2020 n’a pas lieu en raison du coronavirus

SXSW 2020 a été annulé en raison de problèmes de coronavirus.

Comme annoncé dans une mise à jour du site, pour la première fois en 34 ans, l’événement basé à Austin n’aura pas lieu. Cependant, SXSW cherche à replanifier. Il envisage également une expérience virtuelle SXSW en ligne.

“Nous sommes dévastés de partager cette nouvelle avec vous. ‘Le spectacle doit continuer’ est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons maintenant à travers les ramifications de cette situation sans précédent “, a déclaré la SWSX.

“Pas plus tard que mercredi, Austin Public Health a déclaré qu ‘” il n’y a aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendra la communauté plus sûre. “Cependant, cette situation a évolué rapidement, et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. Nous sommes engagés de faire notre part pour aider à protéger notre personnel, nos participants et nos collègues Austinites. “

L’événement de cette année devait être le premier à présenter une piste de l’industrie des jeux.

De plus, Twitchcon Amsterdam a également été annulé. La nouvelle a été annoncée via Twitter. TwitchCon communiquera avec les participants et les exposants pour obtenir des informations sur le remboursement.

“Nous avons surveillé les problèmes de coronavirus et pesé les risques potentiels pour la santé de notre communauté. Nous avons pris la décision incroyablement difficile d’annuler TwitchCon Amsterdam”, lit le tweet.

Récemment, Mojang a annulé son festival Minecraft parce qu’il ne voulait pas prédire quand l’épidémie de Covid-19 passera. GDC 2020 a été officiellement reporté le mois dernier. Cependant, l’E3 aura toujours lieu malgré que Los Angeles ait été déclaré état d’urgence.

Il n’y a pas que les événements qui souffrent de l’épidémie, Microsoft, Facebook, Bungie et Google ont tous demandé aux employés de travailler à domicile.