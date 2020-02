Syder Reloaded atteint Switch en mars

Une liste eShop révèle la date de sortie de Syder Reloaded, le tournage multidirectionnel à défilement horizontal de Studio Evil. Le jeu Switch sera lancé le 13 mars.

EXPÉRIENCE DE LA VIEILLE ÉCOLE, REMASTRÉE

Syder Reloaded est un shoot hybride surchargé et furieux à défilement horizontal. Revenez dans les années 90 lorsque la technologie encombrante était cool et que les jeux étaient axés sur les compétences et les meilleurs scores. Syder Reloaded est une édition remasterisée et améliorée de Syder Arcade (2012).

MODES DE JEU

Suivez le capitaine Reyes et le vaisseau spatial Orinoco dans leur quête pour arrêter la menace extraterrestre qui plane sur Miza. Survivez aussi longtemps que possible en défendant la nébuleuse du bouclier. Combattez l’assaut des pirates vers le phare et repoussez les vagues incessantes de navires capitaux. Volez comme une balle et défiez vos compétences de pilotage dans le Ice Canyon.

DIFFÉRENTS NAVIRES, DIFFÉRENTES PLAYSTYLES

Maîtrisez les vaisseaux de départ classiques et déverrouillez les variantes de prototypes les plus avancées introduites dans cette édition remasterisée. Chaque navire a un style de jeu différent. Lequel sera le vôtre?

UN SHOOT ‘EM UP POUR TOUS

Syder Reloaded est livré avec plusieurs niveaux de difficulté, de facile à super difficile. Choisissez votre rythme: détendez-vous et profitez du paysage, ou soyez sérieux et combattez avec tout ce que vous avez!

MEILLEURS SCORES EN LIGNE

Le système de score de Syder Reloaded a été entièrement repensé et est désormais encore plus axé sur la récompense des compétences des joueurs. Jouez à la difficulté maximale si vous voulez obtenir le meilleur score mondial ou simplement être le meilleur joueur de votre liste d’amis. Peu importe ce que vous voulez faire, gardez ce multiplicateur de score au maximum!

FILTRES RÉTRO

Vous vous sentez VRAIMENT nostalgique? Parfois, cela nous arrive aussi. C’est pourquoi nous vous couvrons. Activez l’un des 19 filtres rétro et jouez au jeu comme en 1990!

Syder Reloaded coûtera 11,99 $ sur le Switch eShop.