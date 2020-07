Sylvester Stallone dit qu’il y a un coup de réalisateur Rocky IV à venir, avec un peu de chance avec plus de robot

Le film Rocky de 1976 est ce qui a lancé la carrière de Sylvester Stallone. Avant de jouer et d’écrire ce film, Stallone était surtout connu pour son rôle de Machine Gun Joe dans le film de Roger Corman, Death Race 2000. Il y a eu huit films dans la franchise Rocky – en comptant les deux films Creed ainsi – et Stallone vient d’annoncer la mise en scène de l’un d’eux.

Sur son compte Instagram, Stallone faisait la promotion de la « coupe étendue » du dernier film de Rambo, Last Blood. Un fan a demandé à Stallone une coupure de réalisateur de Rocky Balboa – le sixième film de la franchise de 2006. La réponse de Stallone a probablement plongé tout le monde dans une boucle en disant: « Je ne fais pas ça mais je fais une coupe de réalisateurs sur Rocky IV qui sera incroyable !!!!! «

Annonces :

Oui, Stallone a publié autant de points d’exclamation, ce qui signifie que la nouvelle coupe de Rocky IV sera quatre fois plus excitante que nous ne pouvons l’imaginer. Rocky IV de 1985 est un peu une valeur aberrante de la série. Beaucoup de gens – comme moi – voient le quatrième opus de la série comme leur préféré dans la franchise. Cependant, c’est un peu maladroit par rapport aux autres films.

Le film commence avec Rocky aussi riche. Il possède un manoir, une variété de voitures et un robot qui livre les gâteaux d’anniversaire de ses amis. Oui, il y a un robot dans ce film. L’ami de Rocky Apollo Creed a un match de boxe contre le meilleur combattant de la Russie, Ivan Drago (Dolph Lundgren). Avant le match de Creed, James Brown joue la chanson « Living in America » ​​- ce n’est pas important pour l’intrigue, mais c’est spectaculaire. Drago tue Creed sur le ring et Rocky doit venger sa mort avec un autre match de boxe. Ce sont les années 80 et tant de films d’action pendant cette période tournaient autour de l’intrigue « USA vs. URSS ».

Mais à quoi ressemblerait la coupe d’un réalisateur de Rocky IV, car c’est un produit presque parfait de son temps? Oui, c’est un film bizarre, mais ces moments bizarres sont ce qui le rend génial. Est-ce que ce Director’s Cut aura plus de robot de Rocky dedans? Peut-être une histoire d’amour entre Paulie et ledit robot? Peut-être qu’il y aura une performance étendue de James Brown. Très probablement, le montage d’entraînement Rocky / Drago sera étendu, et s’il y a un moyen de le rendre encore plus épique, faites-le, monsieur Stallone.

Stallone n’a pas dit à quel moment ce Director’s Cut of Rocky IV arriverait, mais seulement qu’il y travaille. Compte tenu de l’évolution de 2020 jusqu’à présent, une nouvelle coupe de ce film de « boxe » classique serait un point lumineux rare pour ceux qui aiment ce film. Malheureusement, pour le moment, Rocky IV n’est pas disponible pour la diffusion en ligne avec un service d’abonnement, donc si vous voulez le regarder, vous devrez le louer ou l’acheter.