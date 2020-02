Syndicate est gratuit sur Epic Games Store en ce moment

Capture d’écran: Ubisoft (PlayStation Store)

Attention, joueurs PC: au cas où vous ne le sauriez pas, chaque semaine, vous pouvez obtenir des jeux gratuits sur Epic Games Store. Pensez-y comme à Microsoft ou aux programmes de jeux gratuits de Sony, sauf que vous n’avez pas besoin de payer un abonnement mensuel. Ce matin, la vitrine numérique a présenté un titre vraiment épique. Entre aujourd’hui et le jeudi 27 février prochain, à 11 h 00 (HE), Assassin’s Creed: Syndicate est à gagner.

Si vous avez manqué le jeu lors de sa sortie, en 2015, vous avez maintenant la chance de jouer ce qui, selon de nombreux comptes, est l’une des meilleures entrées de la franchise.

Situé dans un Londres luxuriant à l’ère victorienne, Syndicate a peaufiné la structure des personnages. Plutôt que de jouer comme un lothario pirate ou un homme littéral de la Renaissance, les joueurs sont mis dans la peau de deux personnages: les jumeaux Evie et Jacob Frye. Un peu comme Grand Theft Auto V, vous pouvez échanger entre eux et jouer avec leurs différentes forces. Jacob est plus dur dans un combat, tandis qu’Evie est un peu plus furtif. Narrativement, leurs missions respectives diffèrent également. Les missions d’Edie ont tendance à être basées sur l’exploration, tandis que Jacob passe une grande partie de son temps à éliminer les méchants peu recommandables de la révolution industrielle.

Jacob et Evie FryeScreenshot: Ubisoft (Steam)

Syndicate est le dernier vestige d’une ancienne ère de jeux Assassin’s Creed, avant que la série ne pivote sur des cartes intimidantes et des mécanismes RPG inutilement complexes. (Pourquoi dois-je améliorer la maîtrise du feu de Kassandra? Rendez-moi simplement la lame cachée!) Contrairement aux deux jeux Assassin’s Creed les plus récents, Origins et Odyssey, Syndicate est un jeu raisonnablement finissable. Vous n’avez pas besoin de consacrer cinq mois et 150 heures pour conquérir la carte. Donnez-lui 30 ou 40 heures et tout ira bien.

Mais la plus grande innovation de Syndicate réside, de loin, dans la façon dont elle active la traversée dans les jeux Assassin’s Creed. Dans les entrées précédentes, vous courriez, grimpiez des bâtiments, sautiez de toit en toit, manquiez accidentellement un saut et deviez ensuite remonter un autre bâtiment. Syndiquer des remèdes qu’en introduisant un outil appelé la corde, un gizmo zippy de type grappin qui vous permet de parcourir Londres comme un Batman du XIXe siècle. La chose est géniale, et Syndicate est le seul jeu Assassin’s Creed à le proposer. (Ubisoft, si vous écoutez, veuillez le rapporter dans le prochain jeu!)

Nous recommandons Assassin’s Creed: Syndicate sur n’importe quelle plateforme. Si vous préférez y jouer sur PC via Steam, il est actuellement disponible pour 30 $.

Plus du jeu Assassin’s Creed le plus cool:.