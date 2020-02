Syndiquer sur Epic Games Store

La plate-forme donne le classique d’Ubisoft avec la Faeria annoncée.

Epic Games Store a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau jeu sera disponible aux côtés de la Faeria déjà annoncée,à partir de jeudi prochain, jusqu’au 27. Voici Assassin’s Creed: Syndicate, l’épisode 2015 de la saga des stars deUbisoft. Ce seront les titres qui clôtureront la dernière semaine de jeux gratuits proposés par la plateforme Epic Games.

Les nouveaux jeux seront disponibles du 20 au 27 févrierSi vous êtes inscrit, vous avez encore le temps d’obtenir des jeux totalement gratuits que Epic games a offerts la semaine dernière. Il s’agit de Kingdom Come: Deliverance, theRPG médiéval en monde ouvertqui représente tous les inconvénients de la vie au moyen âge, et Aztez, unbeat’em up stratégiquequi se déroule dans l’empire aztèque.

D’un autre côté, les nouveaux ajouts sont très différents. D’une part, nous avons le jeu de cartes et la stratégie Faeria, qui vous permettent de profiter de vos planches à vivrejouer contre l’IA ou affronter d’autres joueurs.

Assassin’s Creed: Syndicate est la proposition d’Ubisoft Québec qui présente une histoire différente, approchant un couple de frères jumeaux,Jacob et Evie Frye, qui devra enquêter sur un Londres du XIXe siècle en pleine révolution industrielle. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode de la Confrérie des Assassins, nous vous invitons à lire notre analyse d’Assassin’s Creed: Syndicate.

