System Shock 3 est toujours en cours de développement, car les développeurs Otherside continuent de travailler depuis leur domicile pendant le verrouillage

Par Emily Gera,

Dimanche 19 avril 2020 21:32 GMT

System Shock 3 est toujours en préparation suite aux rumeurs selon lesquelles son équipe de développement aurait été licenciée plus tôt cette année.

Un représentant du développeur OtherSide Entertainment s’est rendu sur les forums officiels du jeu pour confirmer “[w]nous sommes toujours là. “

“Nous travaillons tous à distance en ce moment, probablement comme la plupart d’entre vous”, lit le billet du vice-président marketing et développement commercial du studio, Walter Somol. «Notre nouveau concept avance bien et nous en sommes très enthousiastes. Nous avons cool et nous pensons un style artistique distinctif pour cela et nous avons cela et le gameplay qui se réunissent dans UE4. Je sais que c’est une allumeuse, mais je ne peux vraiment rien dire à ce sujet pour le moment.

«J’espère que vous restez tous en sécurité et en bonne santé en ces temps malheureux. Peut-être même jouer plus que d’habitude, je sais que je le suis. »

Il convient de souligner que Somol travaille depuis le siège social d’AutresSide à Boston et non le studio d’Austin à partir duquel System Shock 3 était en cours de développement.

OtherSide est resté silencieux depuis un exode apparent du personnel du studio Austin en février qui a vu des développeurs clés – y compris le directeur de System Shock 3, le directeur du design, le programmeur principal et le QA – quitter le studio dans un délai de quelques mois.

Un premier aperçu de System Shock 3 a été révélé en mars 2019 lors de GDC. Depuis lors, rien de notable n’a été montré sur le jeu.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.