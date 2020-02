Système de brevets Sony qui suggérerait de payer des microtransactions lors de la lecture

Sony Interactive Entertainment a récemment déposé un nouveau brevet lié à PlayStation. Il s’agit d’un nouveau système qui, en théorie, serait utilisé comme assistant pour aider les joueurs dans différents éléments du jeu. Sonne bien, non? Cependant, quelque chose qui a attiré l’attention est qu’il pourrait également être utilisé pour vendre du contenu par le biais de microtransactions.

Le brevet déposé sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) fait référence à une plateforme d’intelligence artificielle qui peut aider les joueurs à atteindre différents objectifs. Cela lors de l’analyse des données des joueurs qui l’ont déjà terminé et de recommander certaines des ressources qu’ils ont utilisées dans les tentatives auxquelles ils ont réussi.

Par exemple, si un joueur a du mal à éliminer un boss, le système analysera ce que les autres utilisateurs ont fait. Donc, je recommanderais quelle arme vous devriez utiliser pour la vaincre; le type de personnage nécessaire pour y parvenir ou même la stratégie à suivre pour le vaincre plus facilement.

Cela dit, le système ne proposerait pas seulement des éléments dans le jeu ou les stratégies, car il pourrait également offrir des ressources par le biais de microtransactions: «dans certains cas, la sélection de plusieurs ressources pourrait nécessiter un mode de paiement, par exemple, en utilisant la monnaie virtuelle ou de l’argent réel Dans certains cas, la sélection de plusieurs ressources pourrait prendre la forme de ce que l’on appelle une «microtransaction».

Et vous, que pensez-vous de ce brevet? Dites-le nous dans les commentaires.

Il convient de mentionner que, dans de nombreux cas, les brevets sont utilisés pour protéger les développements et n’aboutissent pas toujours à quelque chose de réel. Donc, bien qu’il soit possible que nous le voyions sur la prochaine plate-forme PlayStation, il est également possible que nous ne le voyions pas. Nous serons en attente et vous informerons si l’un de ces éléments se concrétise.

