Szustak: atteindre 60 fps est plus facile sur Xbox Series X et PS5

Pendant des années, la résolution et la fréquence d’images par seconde sont devenues des problèmes prioritaires pour les développeurs et les utilisateurs de jeux vidéo et l’on s’attend à ce que, sur la console, une norme de 60 ips soit atteinte dans les années à venir. En théorie, le nouveau matériel de Sony et Microsoft fournira tout le nécessaire pour rendre cela possible et au moins pour les créateurs de Shadow Warrior.

Lors d’une interview avec Wccftech, Michał Szustak, PDG de Flying Wild Hog, une entreprise responsable de la franchise de jeux d’action Shadow Warrior, a parlé de l’expérience qu’ils ont eue avec les kits de développement PS5 et Xbox Series X. Szustak a déclaré que l’équipe de développement était ravie de la facilité avec laquelle il est possible d’atteindre 60 images par seconde, d’autant plus que la société s’est engagée à jouer à des jeux d’action: “Nous sommes très heureux, car il sera évidemment beaucoup plus facile de fournir 60 images par seconde. Je suis un joueur de la vieille école, donc ce taux est important pour moi. Alors oui, je suis très excité à ce sujet. “

D’un autre côté, le manager a estimé que le travail effectué jusqu’à présent avec le matériel de Sony et Microsoft est suffisant pour considérer qu’il sera plus facile de créer des jeux sur chaque plate-forme et plus car ils disposent du personnel approprié pour tirer le meilleur parti de PS5 et Xbox Series X: “Nous aurons moins de mal à développer des jeux pour la prochaine génération que pour la génération actuelle. Évidemment, Unreal Engine 4 aide beaucoup, mais nous avons des gens très expérimentés dans le studio, des ingénieurs et des programmeurs, donc nous sommes prêts pour faire un jeu pour la prochaine génération. “

