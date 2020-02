T1 signe le joueur Super Smash Bros. MkLeo

L’une des plus grandes organisations d’esports, T1, vient d’annoncer la signature du joueur de Smash Leonardo “MkLeo” Lopez Perez. Il est parmi les meilleurs joueurs de SSB de tous les temps et cherche à développer son héritage avec l’organisation légendaire. Il se joindra à Jason “Anti” Bates en tant que deuxième joueur de Super Smash Bros de T1.

Plus récemment, MkLeo a remporté la victoire au Super Smash Bros.Ultimate Singles à Frostbite 2020. Mais il a un long palmarès de succès. Il a remporté plusieurs tournois de haut niveau, notamment GENESIS 6, EVO 2019 et Super Smash Con 2019, entre autres.

Le PDG de T1 a commenté le dernier pick-up de T1.

«Je suis plus que ravi que« MkLeo »rejoigne T1, car il continuera de renforcer notre présence nord-américaine et de renforcer l’engagement de T1 envers la communauté des jeux de combat. Je suis convaincu qu’il sera en mesure de continuer son héritage comme l’un des plus grands de tous les temps alors qu’il cherche à faire sa marque en T1 pour les années à venir. “

En outre, MkLeo a lui-même commenté le grand déménagement.

«C’est formidable de rejoindre T1! J’espère continuer à bien jouer dans Super Smash Bros. et je sais que ce n’est que le début de beaucoup de grandes choses avec ma nouvelle famille T1. “

MkLeo a participé aux esports SSB depuis qu’il a rejoint la scène en 2009. De plus, T1 a été occupé l’année dernière. Plus récemment, ils ont démissionné de Lee «Faker» Sang-hyeok et l’ont fait copropriétaire de l’organisation. Ils sont également revenus sur la scène professionnelle de Dota 2 il y a quelques mois.

La famille T1 continue de s’agrandir et ne montre aucun signe de ralentissement. Si cela continue, cela va être une année énorme pour une organisation déjà très performante.

