TABLEAUX: Doom Eternal se fraye un chemin vers le haut du graphique Steam

Le tireur infernal de Bethesda, Doom Eternal, a pris la première place du classement Steam de cette semaine.

Le nouveau titre est sorti le 20 mars. Le développeur du jeu, Id Software, a craqué pendant la majeure partie de 2019 pour terminer le jeu de tir. L’éditeur Bethesda a également pris la cinquième place du palmarès avec l’édition Deluxe de son nouveau jeu.

Borderlands 3 est en troisième place cette semaine. Le jeu est arrivé sur Steam le 13 mars six mois après sa sortie sur Epic Games Store. Le titre du développeur Gearbox était exclusif à la plate-forme du fabricant Fortnite pendant six mois. Le 15 mars – deux jours après sa sortie – le jeu a enregistré 93 597 joueurs simultanés sur Steam. Le looter-shooter comptait 248 000 utilisateurs simultanés lors de son lancement sur la boutique d’Epic.

Dans l’ensemble, la franchise Borderlands a généré plus d’un milliard de dollars de revenus. De plus, un nouveau film basé sur la série est en route avec Eli Roth en tant que réalisateur potentiel.

Au n ° 6 est Paradox Interactive avec son DLC Fédérations pour Stellaris. Il a été rendu public le 17 mars. En huitième place cette semaine, Grand Theft Auto V.Le titre criminel de Rockstar était le jeu le plus vendu au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Il est actuellement en vente avec 50% de réduction. L’éditeur a choisi de faire travailler son personnel à distance en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’avant-dernière entrée cette semaine est Monster Hunter World: Iceborne. L’extension RPG de Capcom est arrivée sur PC en janvier 2020. Cependant, elle a été publiée pour la première fois sur les consoles en septembre 2019. Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que cinq millions d’exemplaires d’Iceborne avaient été expédiés dans le monde.

La clôture du graphique est Ori et la volonté des feux follets du développeur Moon Studios et de l’éditeur Microsoft. C’est le suivi très attendu d’Ori et de la forêt aveugle de 2015 et c’est encore une autre version de premier plan de Xbox Game Studios qui est arrivée à la fois sur la plate-forme Windows 10 de Big M et Steam sur PC, après Halo: The Master Chief Collection.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 21 mars:

Doom Eternal, BethesdaN / ABorderlands 3, 2KN / ADoom Eternal Deluxe Edition, BethesdaStellaris: Federations, Paradox InteractiveN / AGrand Theft Auto V, RockstarMonster Hunter World: Iceborne, CapcomOri and the Will of the Wisps, Xbox Game Studios