TABLEAUX: le kit VR Index de Valve revient en haut du graphique Steam

Le kit Index VR de Valve a récupéré la première place du classement Steam la semaine dernière.

Le mois dernier, la firme américaine a confirmé que le coronavirus avait eu un impact sur la production de son matériel. Valve a confirmé que plus de stock serait disponible le 9 mars. Cependant, les unités ont été vendues dans les 24 heures.

En deuxième place cette semaine est Borderlands 3. Le titre de 2K est arrivé sur Steam le 13 mars après six mois en tant que titre exclusif sur le nouveau magasin de jeux d’Epic. Le mois dernier, un tweet maintenant supprimé a révélé qu’Eli Roth pourrait réaliser un film basé sur le tireur de looter. Le jeu est actuellement proposé avec 50% de réduction.

Au n ° 4, Ori et The Will of the Wisps sont récemment sortis. Ubisoft a remporté la cinquième place avec le Season Pass de l’année 5 pour Rainbow Six Siege. En février, l’éditeur français a révélé qu’il souhaitait rendre le jeu plus accessible aux joueurs daltoniens. Le même mois, le tireur en ligne a enregistré un nouveau record de nombre de joueurs.

En sixième place est le titre à venir Doom Eternal. Le dernier jeu de la série infernale sortira le 20 mars. L’équipe derrière le titre de Bethesda a crunch pendant la majeure partie de 2019. Au n ° 7 est le nouveau titre Granblue Fantasy: Versus, l’hybride RPG-Fighting est sorti le 30 mars.

La fin du graphique cette semaine est State of Decay Juggernaut Edition. Le titre infesté de zombies de Xbox Game Studio est arrivé dans la vitrine de Valve le 13 mars.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 14 mars:

Valve Index VR Kit, ValveBorderlands 3, 2KN / AOri and the Will of the Wisps, Xbox Game StudiosTom Clancy’s Rainbow Six Siege – Season 5 Year Pass, UbisoftDoom Eternal, Bethesda (P) Granblue Fantasy: Versus, Xseed GamesN / AState of Decay 2 : Édition Juggernaut, Xbox Game StudiosN / A