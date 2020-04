TABLEAUX: Mount et Blade II: Bannerlord se bat pour garder la première place

Mount and Blade II: Bannerlord a une fois de plus repoussé la compétition et a maintenu sa place en tête des charts Steam pour la troisième semaine consécutive.

Le RPG récemment publié de TaleWorlds Entertainment a fait ses débuts au n ° 1 dans le Top Ten après son lancement dans Early Access le mois dernier. Le titre a également conservé la première place au cours de sa deuxième semaine.

Valve a également conservé sa place cette semaine avec le kit Index VR au n ° 2. La production du matériel a été affectée par l’épidémie de coronavirus. Le 9 mars, plus de stock est devenu disponible. Cependant, il s’est vendu le même jour.

En troisième place se trouve l’hybride shinobi-souls Sekiro: Shadows Die Twice. Le jeu d’Activision a progressé de trois places par rapport à la semaine dernière. L’année dernière, le titre impitoyable a remporté le prix du jeu de l’année aux Game Awards et aux Steam Awards.

At No.4 est un deuxième jeu développé par From Software, Dark Souls III Deluxe Edition. Cependant, contrairement à Sekiro, le RPG a été publié par Bandai Namco. Actuellement, le jeu est proposé avec 83% de réduction. En 2018, Dark Souls Remastered a fait ses débuts en haut du tableau.

En cinquième place se trouve Fallout 76, le jeu multijoueur en ligne de Bethesda. Le jeu – avec la mise à jour des Wastelanders – est arrivé dans la vitrine de Valve le 7 avril. Initialement, l’éditeur a sorti le jeu sur son propre lanceur de jeux PC pour une relation plus étroite avec les consommateurs.

Le jeu de tir multijoueur Deadside se situe au n ° 6. Le titre de Bad Pixel est entré en accès anticipé le 14 avril. Grand Theft Auto V de Rockstar a pris la septième place. Le titre criminel était le jeu le plus vendu de la dernière décennie au Royaume-Uni et aux États-Unis. Selon nos informations, un nouveau jeu Grand Theft Auto est en préparation.

Doom Eternal a pris la huitième place. Le match de Bethesda a connu le meilleur week-end d’ouverture de toute la franchise. De plus, il comptait 104,9k utilisateurs simultanés sur Steam. Au n ° 9 est le prochain titre de 2K Xcom: Chimera Squad. Le jeu est sorti le 24 avril. Actuellement, le jeu est proposé avec 50% de réduction.

La fermeture du graphique cette semaine est Green Hell par Creepy Jar. Le 7 avril, un nouveau mode coopératif a été ajouté au titre de survie.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 18 avril:

Mount and Blade II: Bannerlord, TaleWorlds Entertainment (EA) Valve Index VR Kit, ValveSekiro: Shadows Dire Twice, ActivisionDark Souls III Deluxe Edition, Bandai NamcoFallout 76, BethesdaDeadside, Bad PixelGrand Theft Auto V, RockstarDoom Eternal, BethesdaXcom: Chimera Squad, 2K (P) Enfer vert, pot effrayant