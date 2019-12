Taché de sang: le rituel de la nuit recevra une mise à jour en janvier

Récemment, l'équipe de développement derrière Bloodstained: Ritual of the Night a publié une mise à jour sur sa page Kickstarter partageant des informations sur une mise à jour à venir pour la version Switch.

La mise à jour 1.04 sera publiée pour Switch en janvier et comprendra des corrections de bugs, des mises à jour d'équilibres et plus encore.

Découvrez ce qu'ils ont partagé ci-dessous:

Les équipes de développement travaillent d'arrache-pied dans les coulisses de Zangetsu et de deux nouveaux modes, dont Boss Revenge. Au-delà de cela, nous avons plus de modes et un personnage jouable supplémentaire en cours de route. Nous prévoyons d'avoir une cadence régulière de contenu une fois que toutes les plateformes seront au même niveau de contenu. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans la nouvelle année.

Avant d'en arriver là, voici l'état actuel du développement des consoles:

La mise à jour 1.04 est presque terminée et nous prévoyons qu'elle sera mise en ligne dans le monde entier en janvier. Les régions actuellement sur 1.02 (Asie du Sud-Est et Corée par exemple) seront mises à niveau directement vers 1.04, qui comprendra toutes les améliorations de 1.03.

Notes de mise à jour:

• Correction d'un bug de coffre au trésor

• Mises à jour de localisation

• Accident de bibliothèque corrigé

• Répéter SFX lors de la rencontre avec Bael

• Changements familiers

• Mises à jour du solde

• Fonctionnalités cartographiques ajoutées

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

