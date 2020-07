Juillet est arrivé, et il s’annonce comme un autre mois chargé pour Pokemon Go. En plus de tous les événements dans le jeu que Niantic a alignés au cours des prochaines semaines, un nouveau lot de tâches de recherche sur le terrain est maintenant en ligne, et si vous en terminez suffisamment, vous gagnerez une nouvelle récompense de percée dans la recherche: Larvitar.

Chaque fois que vous réalisez une percée dans la recherche en juillet, votre récompense sera une rencontre avec Larvitar, la forme de base du puissant Tyranitar. Il est également possible que le Larvitar que vous rencontrez soit brillant, il y a donc une bonne incitation à effectuer autant de recherches sur le terrain que possible ce mois-ci.

En guise de rappel, les tâches de recherche sur le terrain sont distribuées via Poke Stops. Le premier que vous remplissez chaque jour vous rapportera un timbre, et la collecte de sept timbres mènera à une percée dans la recherche. Vous pouvez voir la liste complète des tâches de recherche sur le terrain de juillet, compilée par The Silph Road, ci-dessous.

Il se passe beaucoup de choses dans Pokemon Go ce mois-ci. Pokemon Go Fest 2020 a lieu les 25 et 26 juillet, et avant cette date, Niantic organise une série de défis hebdomadaires que les joueurs peuvent relever pour débloquer des Pokémon supplémentaires pendant le week-end de Go Fest. Le légendaire Kyurem fait également ses débuts dans Pokemon Go ce mois-ci, et Gastly est en tête d’affiche de la journée communautaire de juillet.

Tâches de recherche sur le terrain de Pokemon Go en juillet 2020

Tâches de capture

Recherche sur le terrain Récompenses Attrapez 5 Pokémon avec Boost Météo, rencontre avec Polipag ou Vulpix; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsCatch 10 Pokemon with Weather boost500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 Great BallsCatch 5 espèces différentes de Pokemon1 Rare CandyCatch 3 Pokemon with Weather boostAlolan Geodude meetCatch 3 Rock -type PokemonGraveler rencontreCatch 10 PokemonMagikarp rencontre; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsCatch 10 Normal-type Pokemon500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 Great BallsUse 5 Berries pour aider à attraper PokemonNosepass; 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great BallsCatch a Dragon-type PokemonDratini meeting; 1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz ou 10 Ultra Balls Attrapez un idem 1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz ou 10 Ultra Balls

Tâches de combat

Tâches de recherche sur le terrainRécompensesGagner un raidRencontre LileepGagner 5 raidsRencontre AérodactyleGagner un raid de niveau 3 ou supérieurRencontre Kabuto ou OmanyteGagner dans la ligue de bataille de GoRencontre d’Anithith

Lancer des tâches

Field Research TaskRewardsMake 3 Great throwsGastly, Anorith, or Lileep meeting; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke BallsFaites 5 jolis lancersVoltorb meeting; 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry, ou 5 Poke BallsFaites 3 jolis lancers d’affilée500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls ou 2 Ultra BallsMake 3 Great lancers de suiteOnix meeting; 1000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls ou 5 Ultra BallsFaites 3 grands lancers de courbe1000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls ou 5 Ultra Ultra BallsFaites 3 grands lancers de boule de courbe d’affilée1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies Gold Razz, ou 10 Ultra BallsMake 5 grands lancers de boule de courbe d’affiléeSpinda meetMake an Excellent throw500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls, ou 2 Ultra BallsMake 3 excellents lancers d’affilée Rencontre LarvitarFaites 5 lancers de boule de courbe d’affilée500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries, ou 5 Great BallsFaites 2 Nice curveball jette de suite200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Tâches de hachurage

Tâche de recherche sur le terrain Récompenses Éclosion d’un œufAérodactyle

Divers Tâches

Tâche de recherche sur le terrainRécompensesTransfert 3 PokemonRencontre d’AronÉchangez un PokémonRencontre d’OnixÉvoluez un PokémonRencontre d’Eevee ou de RhydonPower up Pokemon 5 foisBulbasaur, Charmander ou Squirtle rencontrezEnvoyez 3 Cadeaux à des amisRencontre de DwebblePrenez un instantané d’un Pokémon de type RockRencontre de fusée, Pin 10 PokeStust ou Gymsap 1 Berry, ou 5 boules de Poke

Tâches d’amis

Tâche de recherche sur le terrainRécompenseEarn 5 Hearts with your Buddy2 Silver Pinap BerriesGive your Buddy 3 friandisesSudowoodo meetingEarn 3 Candies walking with your BuddyStunfisk meeting

