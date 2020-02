Taika Waititi pourrait réaliser Deadpool 3

Grâce à l’achat de Renard de la part de Disney, Marvel Studios Maintenant, vous avez accès à certains des personnages les plus emblématiques, et bien que X-Men et les quatre fantastiques ils sont sans aucun doute une priorité Kevin Feige et son équipe, il est probable que ce sera long avant de les voir officiellement dans le MCU

Nous avons déjà eu plusieurs variations des deux équipes de super-héros au fil des ans, ce qui nous a apporté une variété incroyable dans les films et une qualité incohérente dans le processus, donc Marvel veillera à ce que ces nouvelles versions répondent aux attentes fixées par la MCU Cependant, l’étude cherche déjà à capitaliser sur la popularité des Deadpool dès que possible, avec un troisième versement déjà en développement.

Selon des sources proches du portail Nous avons couvert cela, les mêmes qui ont filtré la série de She-Hulk et Mme Marvel pour Disney + avant sa divulgation officielle, Taika Waititi C’est l’un des noms répertoriés dans Marvel être le directeur de Deadpool 3. Il n’est pas clair si Marvel Il lui a déjà parlé officiellement, mais il est dit que son nom a été mentionné à plusieurs reprises pour ce rôle.

Waititi également réalisé Thor: Ragnarok, une bande qui a complètement réinventé le personnage joué par Chris Hemsworth et nous a donné l’une des meilleures bandes de tout MCU, donc sans aucun doute le sens de l’humour que ce cinéaste a correspondrait parfaitement avec Deadpool

