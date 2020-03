Taille de l’ombre du poisson barreleye et comment attraper dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la taille de l’ombre du poisson-baril dans Animal Crossing New Horizons et comment l’attraper.

Il y a beaucoup de poissons dans Animal Crossing New Horizons que vous pourrez attraper au cours du mois d’avril tandis que d’autres disparaissent. C’est dommage que des poissons comme l’esturgeon et le poisson-chaîne disparaissent parce que leur valeur est assez élevée, mais un poisson que vous pouvez attraper toute l’année est le barileye. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur la taille de son ombre et comment l’attraper pour l’ajouter à votre musée.

Avant d’essayer d’attraper un oeil de baril, vous devez d’abord avoir une canne qui n’est pas fragile et vous devez également savoir comment faire des appâts de poisson. Ce dernier ingrédient n’est pas tout à fait nécessaire pour capturer le poisson rare, mais il peut faire avancer les choses beaucoup plus rapidement.

Maintenant, à condition que vous ayez les outils et les ingrédients nécessaires, vous découvrirez ci-dessous comment attraper la beauté prisée. Attention: vous aurez besoin de beaucoup de patience.

Quand pouvez-vous attraper un poisson-baril dans Animal Crossing New Horizons?

Les joueurs d’Animal Crossing New Horizons dans l’hémisphère Nord peuvent attraper un poisson à baril pendant n’importe quel mois de l’année.

Bien qu’il puisse être capturé au cours de n’importe quel mois et trimestre, vous ne pouvez le capturer qu’entre 21h00 et 04h00.

Plutôt que de rester éveillé dans la nuit pour pêcher, vous pouvez facilement voyager dans le temps pour terminer la tâche pendant la journée plutôt que lorsque vous devriez dormir.

Quelle est la taille de l’ombre du poisson-baril dans Animal Crossing New Horizons?

Les joueurs voudront rechercher une certaine taille d’ombre lorsqu’ils tentent d’attraper le poisson-baril dans Animal Crossing New Horizons.

Au lieu de lancer votre ligne sur quelque chose de long et de gros, vous ne voudrez plutôt vous embêter qu’avec des ombres de petite taille.

Cela ne garantit pas que vous attraperez un barileye car il y a d’autres poissons que vous attraperez ainsi que peut-être de la malbouffe, mais c’est la taille de l’ombre que vous devez rechercher.

Comment attraper le poisson barreleye

Vous pouvez attraper le poisson-baril dans Animal Crossing New Horizons entre 21h00 et 04h00.

Plutôt que de pêcher au sommet d’une falaise ou dans l’embouchure d’une rivière, vous voudrez plutôt pêcher en mer.

Ayez beaucoup d’appâts pour vous afin de pouvoir les disperser dans les vagues, puis lancez votre ligne lorsqu’une ombre minuscule apparaît.

N’oubliez pas d’appuyer sur A lorsque le poisson ombragé prend une bouchée appropriée plutôt qu’un grignotage.

Le poisson barileye étant rare, il vous faudra un peu de temps pour l’attraper. Mais, lorsque vous finirez par le faire, vous pourrez l’ajouter à votre musée ainsi que vendre les suivants que vous attrapez pour 15 000 cloches.

