Taille du téléchargement sur Nintendo Switch

Ce que nous, qui sommes profondément impliqués dans le monde des jeux vidéo, savons très bien, c’est qu’il existe des titres pour tous les goûts et pour toutes sortes de personnes. Donc, cette fois, il est temps de parler Combat d’animaux, un titre très bête qui sera disponible dès le prochain 9 avril 2020 et dans lequel les protagonistes sont des personnages animés qui recevront des gâteaux jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul gagnant, puisque maintenant La taille de sa version numérique dans la console hybride du Big N a déjà été révélée.. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour savoir si vous devez faire beaucoup d’espace sur votre Nintendo Switch ou votre carte SD!

Fight of Animals dévoile la taille du téléchargement de son édition numérique sur Nintendo Switch

Le format numérique est de plus en plus préféré par de nombreux joueurs pour profiter de leurs titres préférés, mais dans le cas de certains jeux, c’est la seule façon dont leurs créateurs peuvent les lancer. Alors, Combat d’animaux arrivera très bientôt à Nintendo Commutateur, et comme cela a été révélé maintenant via l’eShop de cette console hybride, occupera un total de 329 Mo, nous pouvons donc dire que c’est l’un des jeux les moins lourds que l’on puisse trouver dans cette boutique virtuelle qui ajoute un bon nombre de nouveaux jeux chaque semaine. Bien que cela ne prenne pas beaucoup de temps, certains joueurs peuvent être contraints de faire de la place, car ils peuvent avoir la mémoire interne de leur console pleine.

Voir aussi

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre quelques jours de plus pour que les combats fictifs et bestiaux de Fight of Animals soient disponibles pour que nous puissions jouer quand nous le voulons, dans la partie de la maison que nous voulons et comment nous voulons.

Source: eShop

Connexes