Taimou quitte Overwatch pour Valorant

Timo “Taimou” Kettunen, ancien membre de Dallas Fuel et triple participant à la Coupe du monde d’Overwatch, a annoncé son départ d’Overwatch pour Valorant.

Alors que Valorant commence sa bêta privée demain, les joueurs professionnels envisagent déjà une carrière sur le nouveau FPS de Riot Games. Après le vice-champion de la Coupe du monde de Fortnite Harrison «psaume» Chang, c’est aujourd’hui le joueur d’Overwatch Timo «Taimou» Kettunen qui a annoncé son passage à Valorant.

GGs @PlayOverwatch. Ce jeu et l’équipe derrière lui m’ont donné tout ce que j’ai dans la vie maintenant et j’en serai toujours reconnaissant.

À tous!

– Taimou (@DF_Taimou) 6 avril 2020

Taimou a joué un rôle majeur pour Dallas Fuel lors de la saison 1 d’Overwatch League

Timo “Taimou” Kettunen a participé à la saison 1 de l’Overwatch League avec Dallas Fuel en tant que spécialiste du hit-scan de l’équipe. Il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs McCree et Widowmaker au monde, offrant des jeux d’embrayage et de nombreux faits saillants. Il a réussi à aider son équipe à atteindre les séries éliminatoires, s’inclinant face à New York Excelsior en demi-finale.

Kettunen a représenté son pays, la Finlande, lors de la Coupe du monde d’Overwatch. L’équipe a réussi à atteindre les demi-finales de cette première édition de la Coupe du monde. Ils ont perdu la médaille de bronze 1-2 contre leurs voisins de l’équipe de Suède.

Une saison compliquée d’Overwatch League 2

Les fans ont vu moins de Taimou pendant la saison 2 de l’Overwatch League. Alors que la composition des GOAT dominait la Ligue, Kettunen a eu du mal à trouver sa place dans cette nouvelle méta. Sa spécialité de hitscan ne s’est pas combinée avec la méta 3 supports 3 réservoirs, et en conséquence, il a réchauffé le banc la plupart de la saison.

Début 2020, Kettunen est passé de Dallas Fuel à son équipe académique, Team Envy. Il est resté dans Overwatch Contenders pendant trois mois, avant de quitter officiellement Overwatch pour Valorant.

Overwatch n’était pas le premier match joué par Kettunen en compétition. Avant de jouer au jeu d’Activision Blizzard, Kettunen avait une expérience compétitive dans Team Fortress 2, Dirty Bomb, League of Legends et Counter-Strike: Global Offensive. Il portera son surnom de «M. Bon objectif ”à Valorant maintenant.