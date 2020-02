Take-Two demande d’éliminer le mod sexuel Hot Coffee pour Red Dead Redemption 2

La communauté PC est bien connue pour avoir la liberté de modifier ses jeux et d’ajouter du contenu qui n’est pas officiellement disponible dans le titre, ce qui fait que la seule barrière en termes de créativité est l’imagination. L’exemple populaire le plus récent est le mod qui a recréé la scène érotique du mini-jeu secret Hot Coffee (Grand Theft Auto: San Andreas) dans Red Dead Redemption 2. Beaucoup y ont vu une référence au titre Rockstar, mais les responsables de la franchise ne l’ont pas fait. et a invité les créateurs à l’éliminer.

Peu de temps après l’apparition du mod pour la version PC dans Nexus Mods, le distributeur responsable du titre, Take-Two, a demandé qu’il soit supprimé du site. La société a contacté les créateurs par le biais de la société Frankfurt Kurnit, qui représente Rockstar et Take-Two, selon Eurogamer. Dans un e-mail, le distributeur a déclaré que le thème sexuel du mod “suscite une inquiétude particulière” et souligne plus de raisons pour lesquelles les invitations

pour l’éliminer

Dans une partie du message, il est lu que quelque chose que les créateurs du mod ont violé est le contrat de licence utilisateur final de Rockstar, qui interdit entre autres de générer du contenu basé sur le logiciel ou dérivé de celui-ci, ainsi que de publier du contenu obscène, vulgaire ou vulgaire sexuelle, telle que lue dans le code de conduite des services en ligne.

Malgré l’avertissement de Rockstar et Take-Two, l’un des créateurs du mod, Unlosing, estime qu’il s’agit d’un malentendu et ne prévoit pas d’éliminer le contenu. Cela a été résolu par l’utilisateur expliquant que “le mod ne permet rien de ce qui était précédemment caché par les développeurs” et soutient que seules les animations et l’audio utilisés dans le jeu ont été utilisés. Ainsi, Unlosing estime qu’il est possible pour les entreprises de porter l’affaire devant les tribunaux, comme à d’autres occasions, mais il doute que cela se produise dans ce cas, car il pense que Take-Two est «un peu confus» par rapport à ce que le mod. Au moment de la rédaction de cette note, le mod est toujours disponible.

Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que le mod devrait être supprimé? Soutenez-vous la position de Rockstar et Take-Two ou celle des créateurs de ce contenu? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons de mods de ce jeu pour vous dire que peu de temps après le lancement du titre sur PC, les joueurs ont travaillé sur la réplication de l’expérience Undead Nightmare, du premier titre, dans le nouvel opus.

Red Dead Redemption 2 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam et Epic Games Store). Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez son dossier ou connaître ses caractéristiques si vous consultez notre revue écrite.

