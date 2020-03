Take-Two Interactive remporte une affaire de droit d’auteur concernant les tatouages ​​dans NBA 2K16

L’éditeur Take-Two Interactive a remporté le procès pour l’utilisation de tatouages ​​dans NBA 2K16.

Comme rapporté par The Hollywood Reporter, Solid Oak Sketches a affirmé détenir les droits d’auteur sur les tatouages ​​de diverses stars de la NBA, dont Lebron James. Initialement, une requête pour rejeter l’affaire a été rejetée par un juge, ce qui a conduit la légende du basket-ball à s’impliquer.

“J’ai toujours pensé que j’avais le droit de concéder sous licence à d’autres personnes ce que je ressemble pour diverses marchandises, apparitions à la télévision et d’autres types d’œuvres créatives, comme les jeux vidéo”, a déclaré James.

Après enquête approfondie par le juge actuel, il a été décidé que 2K et Take-Two ne commettaient pas de violation du droit d’auteur.

“Les défendeurs ont droit en droit à un jugement sommaire rejetant la demande de violation du droit d’auteur du demandeur parce qu’aucun juge des faits raisonnable n’a pu trouver les tatouages ​​tels qu’ils apparaissent dans NBA 2K comme étant sensiblement similaires aux conceptions de tatouage sous licence de Solid Oak”, a déclaré le district américain. La juge de la Cour Laura Taylor Swain.

“Les tatouages ​​n’apparaissent que sur les joueurs sur lesquels ils sont encrés, ce qui n’est que trois des plus de 400 joueurs disponibles. Le dossier factuel incontesté montre qu’il est peu probable que le jeu moyen inclue les joueurs avec les tatouages ​​et cela, même lorsque ces joueurs sont inclus, l’affichage des tatouages ​​est petit et indistinct, apparaissant comme des caractéristiques visuelles se déplaçant rapidement de figures se déplaçant rapidement dans des groupes de figures de joueurs.

“En outre, les tatouages ​​ne figurent sur aucun des supports marketing du jeu.”

Swain a ajouté: «Lorsque les tatouages ​​apparaissent pendant le jeu (car l’un des joueurs a été sélectionné), les tatouages ​​ne peuvent pas être identifiés ou observés. Les tatouages ​​sont considérablement réduits en taille: ils ne représentent que 4,4% à 10,96% de la taille qu’ils apparaissent dans la vraie vie.

“En outre, les mouvements rapides et irréguliers des joueurs de haut en bas du terrain de basket-ball rendent difficile de discerner même l’ombrage sombre non défini.”

Le juge a poursuivi en disant que les tatouages ​​sont transformateurs, et Take-Two a pu les utiliser avec la permission de la NBA et de ses joueurs.

“Ici, les preuves incontestées démontrent que l’utilisation des tatouages ​​par les défendeurs est transformatrice. Premièrement, alors que NBA 2K présente des copies exactes des dessins de tatouage, son objectif en affichant les tatouages ​​est entièrement différent de celui pour lequel les tatouages ​​ont été créés à l’origine.” Les tatouages ​​ont été créés à l’origine comme un moyen pour les joueurs de s’exprimer à travers l’art corporel.

“Les défendeurs ont reproduit les tatouages ​​dans le jeu vidéo afin de représenter le plus fidèlement possible les joueurs, et les détails des tatouages ​​ne sont pas observables. Les preuves irréfutables montrent donc que les tatouages ​​ont été inclus dans NBA 2K dans un but – la reconnaissance générale des figures du jeu. en tant que représentations des joueurs – différentes de celles pour lesquelles ils ont été créés à l’origine. “

Bien que cette affaire ait pu être réglée, Take-Two a toujours une affaire distincte à traiter en ce qui concerne les tatouages. Un autre artiste poursuit pour violation du droit d’auteur sur l’utilisation de tatouages ​​dans la série WWE 2K.

Cependant, il convient de noter que cet artiste a tatoué la superstar Randy Orton en 2003 et 2008 – des années avant que 2K n’ait repris les droits sur les titres de la WWE.