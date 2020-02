Take-Two n’est toujours pas sûr des services d’abonnement

Le chef de Take-Two Strauss Zelnick a une fois de plus déclaré qu’il n’était pas sûr de la viabilité des services d’abonnement.

S’adressant aux investisseurs, comme l’a rapporté Seeking Alpha, le PDG a été interrogé sur Obsidian’s The Outer Worlds (photo), publié par le label Take-Two Private Division, avant le lancement du Xbox Game Pass. Zelnick a déclaré qu’il pensait que ce type de modèle d’entreprise était plus adapté aux catalogues de titres – c’est-à-dire aux jeux qui étaient sortis depuis un certain temps – et non aux nouvelles versions comme celles vues dans Xbox Game Pass.

“C’est difficile à dire. Je pense que ce que nous avons toujours dit, c’est que, d’une manière générale, nous voulons être là où se trouve le consommateur”, a-t-il déclaré.

“De manière générale, nous pensons que les offres d’abonnement, dans la mesure où elles existent, sont probablement mieux adaptées au catalogue, mais nous sommes prêts à prendre des risques expérimentaux quand cela a du sens pour un titre particulier et lorsque l’accord sous-jacent à cette option est également logique pour nous. Et nous sommes heureux que nous ayons un excellent partenariat avec Microsoft et nous sommes surtout ravis que le titre soit un tel succès, il est vendu en plus de deux millions d’unités et a remporté 75 récompenses de jeu. C’est donc le début de toutes ces plates-formes. C’est évidemment le début de nombreuses technologies, y compris la technologie de streaming. Notre objectif est d’être là où se trouve le consommateur. Nous sommes œcuméniques et ouverts d’esprit. “