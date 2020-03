Tales from the Borderlands devrait revenir avec un remastering

Les rumeurs sur le retour de Tales from the Borderlands sont fortes. Il y a un peu plus d’un mois, nous vous avons informé d’une rumeur indiquant qu’une suite au jeu serait en cours. Eh bien, aujourd’hui, plus d’informations ont émergé qui renforcent ces soupçons, d’autant plus qu’une remorque pour la production présumée est incluse.

Grâce à reddit, dans gamingleaksandrumors, un utilisateur a divulgué 2 séquences qui semblent constituer une bande-annonce de Tales from the Borderlands Redux: A Telltale Games Series, qui serait une sorte de remasterisation de Tales from the Borderlands et qui comprendrait plusieurs extras.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le film Borderlands est toujours en développement.

Selon les informations, cette nouvelle version du titre aurait des commentaires des créateurs de jeux, ainsi que du contenu supplémentaire extrait de la version finale, comme un concept art. La meilleure chose est qu’elle inclurait plusieurs minutes de contenu grâce au mini-épisode “Baby”.

Mais à l’approche de la fin de la deuxième vidéo, 2 surprises se sont révélées. La première est que l’édition supposée arriverait dans le courant de 2020 et la seconde est qu’un 2 apparaît, ce qui suggère l’ajout d’une nouvelle saison qui pourrait être incluse dans ce jeu ou qui pourrait être complètement nouvelle.

Le contenu vidéo est-il vrai?

Il est important de dire que Gearbox Software n’a pas commenté cela. Cependant, la vidéo semble très bien faite et suggère que tout ce qui y apparaît est vrai mais pas officiel et que c’est une question de temps pour que son développement soit confirmé.

Un autre détail important est que ces 2 vidéos semblent confirmer une rumeur de février. Dans ce document, un utilisateur a affirmé que Tales from the Borderlands serait de retour ni plus ni moins que de Telltale Games. L’informateur a mentionné qu’une deuxième saison serait en cours, comme vous le voyez, les détails sont d’accord avec la bande-annonce de Tales from the Borderlands Redux: A Telltale Games Series qui vient de voir le jour.

Comme dans d’autres situations et malgré les indices, nous vous invitons à attendre les détails officiels. Nous te tiendrons informé. En attendant, nous vous laissons les 2 vidéos, dans ce lien vous pouvez voir la première partie et dans cette autre vous pouvez vérifier la seconde.

Maintenant que vous avez regardé les indices, dites-nous ce que vous en pensez? Pensez-vous que Tales from the Borderlands Redux: A Telltale Games Series est réel? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Dans le cas où cela vous excite et que vous ne pouvez plus attendre pour jouer à cette nouvelle édition de Tales from the Borderlands, nous vous rappelons que vous pouvez attendre de lire tout le contenu qui arrive à Borderlands 3, qui recevra bientôt un DLC sur le thème de la mariée.

