Talking Point: À quoi jouez-vous ce Noël? (Édition spéciale 2019)

Comme les visiteurs réguliers le savent, chaque week-end, nous partageons nos plans de jeu pour les deux prochains jours et lisons toutes vos entrées dans les commentaires. Cette fois, cependant, nous changeons un peu les choses, nous nous réunissons plutôt pour discuter de nos projets pendant les vacances.

C'est vrai, Noël est (presque) là! Les plus chanceux d'entre nous trouveront sans aucun doute une ou deux heures libres pendant les vacances pour rattraper leur retard sur certains jeux, et notre équipe prévoit de le faire avec style. N'hésitez pas à lire nos entrées, à partager les vôtres dans le sondage et les commentaires ci-dessous, et passez un bon moment merveilleux!

Gavin Lane, rédacteur

Pour tous ceux qui lisent ceci, vous en avez probablement assez de moi sur le backlog, mais ça n'a jamais été aussi rempli de jeux qu'à la fin de 2019. Non seulement j'ai tout un tas d'inachevés jeux, mais j'ai également réussi à accumuler des jeux non démarrés grâce aux ventes et aux achats impulsifs.

Que je les termine ou non, j'ai hâte de m'asseoir avec Fire Emblem: Trois maisons, Éveil de Link, Comté de Donut, Ce qui reste d'Edith Finch, Collection SNK 40e anniversaire, Chaîne astrale et Cuphead pendant les vacances. Il est plus probable que je retire les favoris de la famille multijoueur vivace Trop cuit 2 et Mario Kart 8 Deluxe. J'ai aussi ramassé 1-2-Switch en vente récemment, alors quel meilleur moment pour que ce jeu brille? J'ai toujours voulu tester le grondement HD avec cette astuce de glaçon.

Arriver à jouer à tout ce qui précède serait un fabuleux bonus Brucie, mais la seule chose que je peux définitivement dire que je vais jouer est Banjo-Kazooie – Je dois me diriger vers Freezeezy Peak pour ma visite annuelle! Passez des vacances fantastiques pour tout le monde (si vous avez la chance de faire une pause pour les vacances, bien sûr). Soyez excellents les uns envers les autres.

Ollie Reynolds, critique

Ce week-end, je vais surtout faire une petite pause dans le jeu … Accent sur le mot «surtout». Ce que je veux faire, cependant, c'est parcourir mon catalogue de l'année dernière et choisir quelque chose qui n'a pas tout à fait attiré l'attention qu'elle méritait probablement. Du haut de ma tête, des jeux comme Chaîne astrale et Blasphématoire viennent à l'esprit, mais je suis sûr qu'il y en a quelques autres que j'ai négligés!

Sinon, je vais regarder des films terribles, boire de grandes quantités d'alcool et passer du temps de qualité avec ma merveilleuse famille. Passez un Noël fantastique, tout le monde!

PJ O’Reilly, critique

Noël. Le moment le plus merveilleux de l'année. Un temps pour partager, prendre soin et, plus important encore, pour serrer dans votre jeu annuel ivre de l'original Âmes sombres. Je vais sauter pour ce qui sera ma 8e fois à travers le classique de Fromsoftware, un verre de sherry à la main, mourant beaucoup plus que d'habitude à presque tous les ennemis du jeu alors qu'un mélange entêtant d'alcool et de divers fromages malodorants se frayent un chemin à travers mon corps affectant gravement ma capacité à esquiver ou à parer correctement.

En dehors de cela, je vais garder les doigts croisés pour que le Père Noël apporte la copie de Épée Pokémon et Nintendo Labo les kits que mon fils a demandés pour que je puisse jouer avec eux tous tard le soir quand il est dans son lit. Honnêtement, que ferions-nous sans le Père Noël? J'espère que vous avez tous de merveilleuses vacances, restez en sécurité et rendez-vous à la nouvelle année!

Ryan Craddock, rédacteur

Ah, c'est encore cette fois où les engagements de Noël en famille et la sensation de rudesse après avoir mangé trop de nourriture gênent tout ce temps libre que j'aurais pu passer à jouer. Malheur à moi, hein?

Comme c'est le cas pour beaucoup, la plupart de mon temps de jeu à Noël finira probablement par être consacré à du plaisir multijoueur familial. Mario Kart 8 Deluxe est toujours un gagnant, peu importe avec qui vous jouez, donc ce sera probablement sur la table, et peut-être même certains Super Smash Bros.Ultimate – bien que les membres plus âgés de la famille ne semblent pas aussi enclins à briser rapidement une charge de boutons pour renverser une petite souris jaune et une tache de smiley rose dans l'oubli pendant des heures. Pas certain de pourquoi.

J'ai aussi ramassé le Kit véhicule Nintendo Labo grâce à ces ventes folles au Royaume-Uni. Une fois que toute la folie se sera un peu calmée, je vais peut-être m'exprimer et me sentir à nouveau comme un enfant, en train de construire des jouets avec mes mains et d'être emporté par quelque chose que je ne comprends pas. Quoi que vous fassiez cette année et avec qui vous le passez, je vous souhaite, à vous et aux vôtres, un merveilleux moment.

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Bien que ce ne soit pas unique, jouer à des jeux vidéo est l'une des principales choses que ma famille et moi avons toujours aimé faire ensemble. Même ma grand-mère va monter un peu Mario Kart action de temps en temps. C'est à cause de cela que la saison des vacances est l'un de mes favoris absolus – c'est la période de l'année où toute ma famille se rassemble à nouveau, et nous pouvons tous réellement nous asseoir et nous mettre en coopération pendant des heures.

Le premier de la liste sera certainement la bibliothèque de jeux SNES sur le Switch – c'est la première console Nintendo que j'ai jamais jouée en grandissant, et l'original appartenait à mon oncle, qui était très proche de moi et est vraiment plus d'un frère. Nous passions des heures à jouer Super Mario World, La légende de Zelda: un lien avec le passé, Super Mario Kart – ahh, la nostalgie.

Après ça, j'ai eu un de mes jeunes frères Épée Pokémon pour son cadeau de Noël – en grandissant, nous aurions chacun l'un ou l'autre de chaque génération de jeux Pokémon, afin que nous puissions tous les attraper. J'ai déjà joué Bouclier, donc je suis ravi de le voir expérimenter Sword maintenant. Après cela, je vais probablement m'ennuyer et éliminer tous mes anciens jeux, peut-être certains Animal Crossing: New Leaf en prévision de Nouveaux horizons (EN TROIS MOIS, PERSONNES). Pour couronner le tout, je vais commencer à planifier la construction d'un home cinéma / salle de jeux dans mon sous-sol au cours de la nouvelle année – donc je suis sûr que j'aurai beaucoup à faire pour m'occuper.

Zion Grassl, producteur vidéo

C'est déjà Noël, hein? Qu'est-il arrivé à l'époque? Je le jure, c'est comme hier que j'étais à cent pour cent à l'aise de ne jamais recevoir de Éveil de Link remake (si seulement je savais ce que l'avenir nous réservait).

Ce Noël impliquera probablement beaucoup de Mario Kart avec la famille, Smash Bros. avec mes camarades de groupe, et comme le neveu de ma copine ne possède pas de Switch, je jouerai tout ce qu'il décidera de jouer! Je suis moi-même revenu lentement dans Animal Crossing: New Leaf et passera probablement beaucoup de temps malsain avec elle ces prochaines semaines pour dire au revoir avant Nouveaux horizons reprend ma vie en mars.

Je suis aussi un peu plus à mi-chemin Attaché à la terre sur ma 3DS, donc je pourrais essayer de conclure avant la fin de l'année afin que je puisse revenir à Bouclier Pokémon (dans lequel je n'ai vraiment pas consacré assez de temps non plus.) 2019 a été une excellente année pour les jeux et il y en a toujours, tellement je n'ai pas encore joué. Puis-je appuyer sur le bouton snooze sur 2020? Quel que soit le jeu que je parviendrai à grincer en cette fête, cette année a été absolument merveilleuse et je ne la changerais pour rien. Merci à tous d'avoir lu, regardé et soutenu notre travail et j'espère que vous avez tous de joyeuses fêtes et une merveilleuse nouvelle année!

Liam Doolan, journaliste

Comme tout le monde ici, mon Noël sera un très joyeux Nintendo. Pour une fois, cependant, je ne recevrai probablement pas un tout nouveau jeu, car j'ai déjà mis la main sur la plupart des principales versions de Switch cette année.

Au lieu de cela, je prévois de passer du temps à jouer à ceux que je n'ai pas rencontrés et à profiter du contenu supplémentaire récemment ajouté à quelques jeux. L'un de ces titres comprend Cadence d'Hyrule: Crypte du NecroDancer. Comme vous l'avez peut-être entendu, Octavo a été ajouté plus tôt cette semaine en tant que personnage jouable, donc je suis très impatient de revenir dans cette version musicale de la série The Legend of Zelda.

En dehors de cela, je prévois également de revisiter le récent Shovel Knight: King of Cards expansion. J'en ai beaucoup joué pendant la première semaine de sa sortie, mais je ne suis pas encore revenu. Avec un peu de chance, je peux le renverser avant la nouvelle année. C'est tout pour moi – j'espère que tout le monde ici sur Nintendo Life a une période de vacances heureuse et sûre et nous vous verrons tous en 2020.

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

C'est encore une fois «la saison»! C'est vrai, la saison de Star Wars! Rogue Leader tourne une fois de plus quotidiennement sur ma Wii car cela reste un acte de classe de conception de jeux vidéo et un rappel doux-amer que le Switch a besoin de beaucoup, beaucoup plus d'amour de Star Wars.

Ailleurs, j'essaierai de profiter des quelques jours de congé pour terminer les deux DAEMON X MACHINA et Chaîne astrale parce que c'est assez gênant d'avoir les deux sur ma liste de choses à faire pour tous ces mois. Je suis toujours agréablement collé à l'écran avec SD Gundam G Generation Cross Rays – il y a beaucoup de contenu à explorer dans cette dernière entrée de la série et je dois admettre qu'il est difficile de le mettre de côté.

Dire qu'il y a un an j'espérais un nouveau F-Zero et Metroid Prime 4 et nous nous tenons maintenant avec ni l'un ni l'autre. Mais je reste un rêveur donc je vais continuer à garder ce même espoir pour 2020. Je vous souhaite à tous un Joyeux Calrissien et que la Force soit avec vous, toujours (… mais surtout avec moi).

Comme toujours, merci d'avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu pendant les vacances. Quoi que vous finissiez par faire, passez un bon moment!

