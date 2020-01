Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (11 janvier)

Pourtant, une autre semaine s’est écoulée, cette fois pleine de révélations Pokémon Direct et de goodies de précommande Animal Crossing, mais il est enfin temps de s’asseoir et de discuter de nos plans de week-end.

Les membres de l’équipe NL l’ont fait ci-dessous et nous aimerions que vous vous joigniez également à nos sections de sondage et de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur

Ce week-end, j’espère avoir encore quelques runs à Cellules mortes. Je l’ai ramassé pendant les vacances et j’ai passé quelques heures volées le soir à progresser régulièrement. Je me suis surpris lors d’une manche quand j’ai trouvé un bouclier incroyable et changé totalement mon style de jeu agressif, diable, peut-être, réussissant à battre le chronométreur (un boss qui m’avait déjà détruit plusieurs fois) en parant seul. Je suis mort au niveau suivant, mais quand même. Grand jeu, ça.

J’ai également enfreint ma règle de ne pas racheter les jeux PC Humble Bundle non joués dans ma bibliothèque Steam et ramassé Grim Fandango en soldes. Tout le monde dit que c’est un classique, donc l’arriéré continue. Et j’aimerais avoir mes derniers badges de gym dans Épée Pokémon. Je suis encore loin de tous les attraper, mais j’aime le voyage.

Ryan Craddock, rédacteur

Je vais probablement me retrouver avec un triste manque de temps libre pour jouer quoi que ce soit ce week-end, mais j’ai quelques choses en tête si j’obtiens une ou deux minutes de rechange. Le premier est Animal Crossing: New Leaf; avec Nouveaux horizons sur le … eh bien, ‘Horizon’, je pensais qu’il était temps que je donne à la franchise l’attention que les gens suggèrent qu’elle mérite. New Leaf est assis sur mon étagère depuis des années, mais je ne lui ai jamais donné suffisamment de temps, alors j’ai pensé rectifier cela et voir de quoi il s’agit.

Deuxièmement, que Pokémon Direct m’a fait manquer Épée et bouclier Pokémon et je veux soudainement plonger de nouveau et attraper un peu plus de mon Pokédex. Je pense que j’allais bientôt en attraper environ les trois quarts, donc au moins il n’y a pas trop de temps à parcourir – pour l’instant!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Ce week-end, je vais littéralement parcourir tout mon catalogue de jeux et jouer tout ce que je possède – parce que je l’ai finalement fait. J’ai conquis mon sous-sol et me suis construit un cinéma maison. J’ai un projecteur de jeu incroyable et je jouerai tout, de mes anciens jeux GameCube à Souffle du Wilré à Super Mario Odyssey à Bouclier Pokémon – Je jouerai même probablement tous les anciens jeux NES et SNES sur un écran géant avec un son surround, parce que diable! Si quelqu’un a des suggestions de jeux parfaits à jouer sur grand écran – principalement sur Switch – jetez-les dans les commentaires pour moi.

Ollie Reynolds, critique

Avant la tempête frappe et nous sommes inondés de jeux comme Animal Crossing New Horizons et Équipe de sauvetage Pokémon Mystery Dungeon DX (quel nom), je continue de passer mes journées à rejouer quelques classiques. Côté Nintendo, j’ai commencé Super Mario Odyssey encore une fois à partir de zéro – je pense que j’ai passé assez de temps loin du jeu pour que tout soit plus ou moins complètement frais!

Ailleurs, je rejoue l’original Resident Evil 3 avant le lancement du remake, et j’ai également commencé à parcourir l’ensemble Halo franchise pour la milliardième fois! Certaines personnes disent que j’ai trop de temps libre, je ne sais tout simplement pas de quoi elles parlent …

PJ O’Reilly, critique

Ce week-end, je serai coincé correctement dans tous les Labo kits que j’ai achetés pas cher le Black Friday. J’ai construit un couple sur Noël, juste les plus faciles, et ça a été très amusant jusqu’à présent, mais je vois certainement un point, car les constructions deviennent plus difficiles, où je devrai être empêché de déchirer des morceaux de carton et crier ma maison. Ce sont ces petits sacs de ficelle et de morceaux supplémentaires, je peux juste dire qu’il y a de la douleur à l’horizon.

J’ai aussi finalement, à peu près réussi à arriver à la fin de Chaîne astrale, une belle chose à laquelle je vais devoir revenir à un moment donné pour une nouvelle course parce que ce jeu a été une affaire terriblement fracturée en raison de contraintes de temps. Bon week-end tout le monde!

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

La quiétude de janvier perdure, ce qui me donne de nombreuses occasions de prendre une pause et de travailler sur mon carnet de commandes épique. Vous l’avez probablement déjà deviné: plus DAEMON X MACHINA et Chaîne astrale sessions, ainsi que d’autres SD Gundam G Generation Cross Rays (il y a un nouveau DLC!) des progrès et peut-être une portion du brillant River City Girls. Je ne sais pas combien de temps cela dure, mais je vais m’amuser avec la surprise Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX démo. Ça m’a fait réaliser que je m’ennuie Shiren The Wanderer…

Mon jeu de la semaine est le hardcore surprenant Ultimate Racing 2D, me ramenant aux jours plus simples des coureurs aériens Commodore Amiga 500 avec des amis. Je suis toujours heureux de voir ce genre de niche représenté sur le Switch et les développeurs ont désormais une nouvelle référence à battre.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

