Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (14 mars)

Cela a été une autre vieille semaine bien remplie dans le monde de Nintendo, avec plus de problèmes juridiques liés à la dérive de Joy-Con, la première critique d’Animal Crossing: New Horizons au monde et une erreur potentielle concernant une Nintendo Direct qui arriveront dans quelques jours.

Heureusement, nous pouvons tous nous asseoir et nous détendre pour discuter de nos plans de jeu du week-end. Les membres de l’équipe Nintendo Life l’ont fait ci-dessous et nous aimerions que vous nous rejoigniez via les sections sondage et commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur

J’ai remarqué plus tôt cette semaine que Super Mario Maker 2 a été mis à jour avec de nouveaux Ninj Speedruns, donc je voudrais les faire tourner si j’ai le temps ce week-end. J’ai encore plusieurs niveaux inachevés qui m’attendent, mais faire de bons niveaux prend du temps et il est beaucoup plus facile de plonger dans les speedruns.

Et après avoir plongé dans un tas de beat’em ups sur Switch plus tôt cette semaine, j’ai envie d’exploser quelque chose sur le Pack Capcom Beat ‘Em Up, aussi. Un peu Circuit de bataille, peut être. Ring Fit Adventure est également assis intact dans le placard sous la télé. Je devrais probablement le casser – il y aura des combats dans les rues pour mettre la main sur ce jeu, puis le verrouillage de quarantaine, et le mien est juste assis là.

Bon, les gens! Restez en sécurité, soyez attentif aux autres et appuyez uniquement sur les boutons de levage avec vos coudes.

Ryan Craddock, rédacteur

J’ai un week-end assez chargé devant moi, donc je doute que j’aurai trop de temps de jeu, mais j’essaierai de me glisser dans l’heure ou deux Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Je l’ai joué en rafales relativement courtes ces derniers jours et j’ai trouvé que c’était un moyen décent de passer le temps sans avoir à investir trop d’attention. Je suis sûr que la difficulté augmentera assez tôt, cependant.

Ailleurs, comme beaucoup d’entre vous, j’imagine, je joue simplement le jeu Nouveaux horizons arriver. J’ai du mal à penser à bien d’autres choses vraiment, tellement que j’ai même fini par écrire une chanson à ce sujet (oh mon Dieu!):

Liam Doolan, journaliste

Je suppose que ce week-end, je bunkering et continuer avec mon playthrough de Final Fantasy VII sur le commutateur. Par rapport à la version d’origine, cette nouvelle version est beaucoup moins punissante grâce à la fonction Character Booster. Quand je ne m’éloigne pas au combat, je vais probablement jouer plus de la même chose – c’est Spécial Rune Factory 4, CONDAMNER et DOOM II pour préparer la sortie de DOOM 64 le 20 mars. La réédition du titre 64 s’accompagne même d’un tout nouveau chapitre. J’ai hâte!

Ollie Reynolds, critique

Quelle semaine, hein? Ça a été un épisode mentalement épuisant pour moi, avec beaucoup d’activité toute la journée grâce à un virus, ou quelque chose comme ça … Donc ce week-end, je suis plus qu’heureux de m’auto-isoler et enfin de faire un peu de jeu terminé! J’ai encore besoin de finir Ori et la forêt aveuglemais j’ai aussi une envie bizarre de démarrer Histoire de golf encore. Pour être honnête, je pense que je suis actuellement dans une sorte de “ vide juridique ” et j’attends juste vendredi prochain pour faire le tour. S’il vous plaît Animal Crossing, nous avons plus que jamais besoin de vous!

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

L’arrivée de Mega Man Zero / ZX Legacy Collection m’a donné de bons souvenirs de ma Game Boy Advance et à quel point les jeux Zero sont vraiment hardcore. SD Gundam G Generation Cross Rays est toujours sur la table (le nouveau DLC est sorti!) et pour la meilleure partie de la semaine, ma nouvelle carrière de streaming prendra le reste de mon temps libre avec une réécoute de le déclencheur d’un chronomètre. Jeu intemporel, n’est-ce pas?

Mon jeu de la semaine est Samurai Shodown. Je suis revenu en force au redémarrage slash ’em up phénoménal de SNK et à la conversion étonnante de Switch.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

.