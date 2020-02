Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (15 février)

La fin d’une autre semaine bien chargée est à nos portes, et après tout le drame de fuite de Pokémon Sword and Shield, des nouvelles de plus de jeux NES et SNES et des critiques de manigances de bombes, il est temps de se détendre et de profiter de certains jeux ce week-end.

Les membres de l’équipe Nintendo Life ont partagé nos plans ci-dessous, et nous aimerions que vous vous impliquiez via nos sections sondages et commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur

j’ai pris Runbow et Super Chariot dans une vente récemment ainsi que OTTTD, donc en supposant que je puisse me réserver un peu de temps, je voudrais y puiser. Ce que j’aimerais vraiment faire, c’est rester coincé dans l’un des super jeux de stratégie assis sur ma micro SD. Je ne suis que dans quelques heures Mario + Lapins Crétins, Dans la brèche et Fire Emblem: Trois maisons, et la sortie de la dernière série de DLC pour ce dernier me rappelle que je n’ai fait qu’effleurer la surface. Trop de grands jeux.

Certaines personnes se plaignent de l’absence d’annonce de Nintendo Direct pour le moment – c’est A-OK avec moi. J’en ai assez pour m’occuper en 2023.

Ollie Reynolds, critique

Je continue toujours mon chemin Final Fantasy VIje en ce moment. Ça prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais, et je viens juste de sortir de Midgar. Les améliorations de la version Switch se sont cependant avérées extrêmement utiles, et j’aime mon temps avec le jeu!

Je passe aussi quelques heures ici et là avec le merveilleux Animal Crossing: New Leaf. Cela m’a complètement aspiré, mais j’essaie de ne pas y aller trop fort de peur de m’épuiser au moment Nouveaux horizons lance!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Ce week-end, un de mes jeunes frères vient me rendre visite – vous savez donc que nous allons passer tout le temps à jouer dans le vieux cinéma maison. Je suis sûr que nous allons passer en revue tous les classiques de Switch (peuvent-ils encore être appelés ainsi?) – Super Smash Bros.Ultimate, Zelda: le souffle de la nature, Super Mario Odyssey, etc.

C’est aussi très amusant de jouer aux anciens jeux NES et SNES sur grand écran, vous savez donc que nous aurons Super Mario Kart et Super Mario World Aller. J’ai aussi branché mon GameCube et j’ai apprécié ces vieux Traversée d’animaux et Harvest Moon jeux, que nous avons tous deux joué une tonne ensemble quand nous étions enfants. Enfin, nous allons regarder le détective Pikachu en 3D, car j’ai récemment découvert que ma PS3 lit des films en 3D … et mon projecteur de cinéma maison est en fait également en 3D? Ça devrait être un bon moment.

Ryan Craddock, rédacteur

Au cours de la dernière semaine ou deux, nous sommes vraiment revenus Trop cuit 2 dans notre maison. La première fois que nous l’avons joué, c’était juste avant que la plupart des DLC saisonniers ne commencent à affluer dans le jeu, nous sommes donc revenus pour une autre partie coopérative complète avec la promesse de nouveaux niveaux qui nous attendent.

C’est juste un si bon jeu – même si cela me rend parfois ridiculement en colère – et cela me rend d’autant plus excité Déménager, un titre d’apparence similaire également sur le chemin de Team17. Je finirai probablement par attraper celui-là aussi.

PJ O’Reilly, critique

Ce week-end, je vais me retrouver coincé dans le transfert de mes comptes Nintendo eShop vers mon tout nouveau Switch (jaune) Switch Lite et me renseigner sur la façon de déplacer les anciennes sauvegardes afin que mes enfants puissent continuer leurs différentes aventures sur leur propre machine, pas plus partager ma belle journée de lancement originale avec ma progéniture aux doigts collants.

Entre la poignée de choses sur lesquelles je travaille actuellement pour examen, je vais également prendre du temps pour Yooka Laylee et l’impossible repaire que j’ai attrapé lors d’une vente la semaine dernière et que j’apprécie vraiment, c’est certainement un grand cri pour les fans de Donkey Kong et les démons de plateforme en général. Bon copains de week-end!

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Pas un mais deux robots de donjon sont sortis cette semaine donc je vais passer mon week-end entre Darksiders Genesis et Snack World: The Dungeon Crawl. Mais ne vous y trompez pas, les deux DAEMON X MACHINA et SD Gundam G Generation Cross Rays continuent d’être les cartouches chaudes à échanger. Oh, qu’avons-nous ici? Speedway Racing est dehors? Eh bien, ne me dérange pas si je le fais.

Mon jeu de la semaine est une ancienne aventure d’été 2019 appelée Fire Emblem: Trois maisons… Ou devrait-il s’agir de «Quatre maisons» maintenant? Ce sont des rats très, très gros qu’ils ont fait courir dans les donjons de Garreg Mach …

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

