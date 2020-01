Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (18 janvier)

Une autre semaine, un autre dollar – c’est comme ça que ça se passe, non? Celui-ci a vu Smash Bros. révéler, des correctifs apportant des jeux à la norme que nous aurions aimé les voir au lancement, et de plus beaux ports Switch à venir. Et maintenant, il est enfin temps de s’asseoir et de discuter de nos plans de week-end.

Les membres de l’équipe NL l’ont fait ci-dessous et nous aimerions que vous vous joigniez à nous via nos sections de sondage et de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur

Ayant vu ça Neonwall a reçu une petite mise à jour de Labo VR, je serais peut-être tenté de déterrer les ol ‘Goggles et de voir comment son expérience VR tient sur Switch. J’ai réussi à «finir» Cellules mortes la semaine dernière (d’accord, pas vraiment – je viens de terminer une course pour la première fois), donc même si j’aimerais rester, le reste de mon carnet de commandes copieux m’appelle. La prochaine étape est soit Hyper Light Drifter ou Axiom Verge. D’après ce que j’entends, je ne peux pas perdre non plus, alors je vais lancer une pièce.

Ayant gagné tous mes badges de gym, j’ai aussi la fin de Épée et bouclier Pokémon pour descendre à un moment donné. Je dis «fin de partie», mais ce n’est pas vraiment vrai, n’est-ce pas – il y a aussi beaucoup de post-match. Est-ce que des jeux se terminent jamais ces jours-ci?!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Ce week-end, j’arrive enfin à certaines de ces petites versions de Switch que je voulais jouer – en particulier Héros de la petite ville, Doraemon: histoire des saisons et Ni no Kuni. Ils sont assis dans mes téléchargements, attendant que je creuse depuis des mois maintenant. Bien sûr, j’ai déjà joué à Ni no Kuni sur PS3, mais c’est l’un de ces beaux jeux que vous pouvez facilement reprendre sur une autre console et en profiter à nouveau. Nous avons une tempête de neige géante à venir, donc ce devrait être un week-end assez détendu de continuer à progresser sur le carnet de commandes de l’ol!

Ollie Reynolds, critique

Je ne vais pas me lancer dans beaucoup de jeux ce week-end malheureusement, mais je suis récemment devenu complètement accro CONDAMNER et DOOM 2, donc je vais sans aucun doute les démarrer pendant les moments les plus calmes. Je les ai achetés tous les deux lors de leur lancement sur la Switch grâce au prix incroyablement bas, mais quelque chose se sentait vraiment vraiment mal à l’époque. Heureusement, avec le dernier patch, ils ont l’air et jouent mieux que je ne m’en souviens, et j’adore!

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

J’ai fait d’excellents progrès dans DAEMON X MACHINA et prévoyez de continuer à le faire ce week-end. Chaîne astrale prend un siège arrière parce que je suis toujours accro au développement de nouvelles combinaisons mobiles SD Gundam G Generation Cross Rays et mélanger les escouades. Je vais probablement essayer de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, aussi, un match qui mérite une seconde chance à l’honneur.

Le jeu de la semaine est l’élégant et étonnamment relaxant Super Crush KO. Je dois garder ces rangs S en vol!

Liam Doolan, journaliste

Ce week-end, je vais essayer Puzzle & Dragons GOLD sur la Nintendo Switch. Bien que je possède le deux-en-un Édition Super Mario Bros. sur la 3DS, je n’ai jamais vraiment joué la partie Puzzle & Dragons du jeu, donc j’ai hâte de voir ce que cette série a à offrir dans la dernière itération.

En dehors de cela, je pense à revisiter Fire Emblem: Trois maisons après les récentes annonces, et si j’ai plus de temps je verrai comment Tokyo Mirage Sessions #FE tient dans son rappel sur Switch. C’est tout pour moi ce week-end.

Comme toujours, merci d'avoir lu!

