Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (1er février)

Nous avons eu une semaine très occupée pleine de nouvelles sur ce magnifique Switch sur le thème d’Animal Crossing, des détails sur Pokémon Home et même un nouveau combattant Super Smash Bros., mais maintenant il est temps de prendre une pause et de profiter de quelques jeux pour un bit.

Les membres de l’équipe Nintendo Life ont partagé nos plans de week-end ci-dessous et nous aimerions que vous les rejoigniez via les sections commentaires et sondages. Prendre plaisir!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Après tout le Traversée d’animaux les mises à jour que nous avons reçues cette semaine, je commence vraiment à ressentir la motivation de supprimer un tas de jeux de mon carnet de commandes avant qu’il ne soit temps de commencer ma vie sur une île déserte avec quelques adorables anthropomorphes. Je sais qu’une fois que ce jeu est là, je serai très peu intéressé à jouer à beaucoup d’autres choses pendant très longtemps.

C’est pourquoi ce week-end, je pense que je vais enfin jouer quelques titres que j’ai ratés l’année dernière – y compris Chaîne astrale, Fire Emblem: Trois maisons et Dragon Quest XI S: échos d’un âge insaisissable. Ce sont tous des jeux que je voulais jouer au lancement, mais j’ai fini par éviter pour une raison quelconque – et je sais que si je ne les joue pas maintenant, je ne le ferai jamais.

Ollie Reynolds, critique

Après avoir consacré un nombre d’heures déraisonnable CONDAMNER, J’ai eu envie de quelque chose d’un peu plus léger, donc naturellement j’ai commencé le brillant Stardew Valley à nouveau à partir de zéro. C’est un jeu si merveilleux qui est génial pour tuer le temps, donc je vais sans doute y rester au moins jusqu’à Animal Crossing: New Horizons lance en mars.

Je suis également heureux d’annoncer que j’ai réussi à reprendre Épée Pokémon après avoir pris un peu de temps, alors peut-être que je n’ai pas encore fini avec la franchise!

Ryan Craddock, rédacteur

J’ai finalement réussi à terminer Luigi’s Mansion 3 cette semaine – quel jeu formidable! – et maintenant je me retrouve dans cette étrange phase entre les jeux où vous ne savez pas quoi jouer ensuite. Une partie de moi pense que je devrais apporter un N64 en bas pour le week-end et jouer à travers des titres aléatoires – parfois, vous ne pouvez pas battre une explosion de nostalgie.

Cela dit, mon partenaire et moi venons également de commencer une nouvelle série de Trop cuit 2. Je ne sais pas pourquoi nous le faisons à nous-mêmes – je n’ai jamais connu un jeu qui cause autant de stress en une seule séance – mais c’est vraiment très amusant en même temps.

Gavin Lane, rédacteur

Cette semaine, je voudrais commencer Vers la Lune. Je l’ai attrapé avant qu’il ne soit mystérieusement retiré du EU eShop et j’aimerais bien craquer, bien qu’avec les rumeurs selon lesquelles il a été supprimé en raison d’un bug révolutionnaire, je devrais peut-être attendre.

J’ai beaucoup de jeux dans le carnet de commandes, donc je peux m’asseoir avec À l’ouest de Loathing, Ce qui reste d’Edith Finch ou Fire Emblem: Trois maisons. Il est difficile de trouver le temps, mais j’ai hâte d’entrer dans ce dernier. Mon objectif est de le jouer avant que Sakurai n’annonce un autre personnage Fire Emblem pour Smash…

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Je ne peux pas croire que janvier soit passé et que j’ai encore un carnet de commandes légendaire pour 2019. SD Gundam G Generation Cross Rays et DAEMON X MACHINA rester les points chauds actuels ce week-end, mais je veux aussi donner Pack Deluxe Atelier Dusk Trilogy un coup de feu. L’eShop ajoute également au pileup avec les deux Décaleur de code et Sœurs Royale: Five Sister Under Fire faire un début brillant. Il est aussi temps que je recommence à faire de la musique, je pense.

Mon jeu de la semaine est la sortie furtive de Thronebreaker: The Witcher Tales. Alors que ma vie d’adulte m’a interdit de participer à des jeux de cartes à collectionner dans la vie réelle, cette aubaine dérivée de Gwent a finalement atterri sur la plateforme parfaite. Épargnez une pièce à votre Shiryu car il a besoin de nouvelles cartes fantaisie!

Comme toujours, merci d'avoir lu!

