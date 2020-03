Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (21 mars)

La semaine a été extrêmement chargée cette semaine avec toutes sortes de manigances Animal Crossing en cours dans le monde entier, nous ne pourrions donc pas être plus heureux d’avoir enfin atteint le week-end.

Les membres de l’équipe Nintendo Life ont partagé leurs plans de jeu pour les prochains jours ci-dessous, et nous aimerions que vous vous joigniez via nos sections sondage et commentaires. Prendre plaisir!

PJ O’Reilly, critique

Nous traversons actuellement des moments étranges et quelque peu inquiétants et j’espère que tout le monde prendra les précautions nécessaires pour se protéger et protéger leur famille au cours des prochains mois. Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons! Je suis actuellement en lock-out à la maison avec mes enfants où nous jouerons inévitablement beaucoup Animal Crossing: New Horizons au cours de ce week-end.

Je vais aussi secouer un peu les choses avec un retour attendu depuis longtemps dans le glorieux DOOM 64 et je dois admettre que j’ai hâte de me remettre en contact avec un jeu auquel j’ai trop joué waaaay à l’époque. Ailleurs, j’aime toujours Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] et je plonge encore régulièrement dans le sublime Divinity Original Sin 2, un jeu qui ne cesse de donner. Faites attention et restez en sécurité tout le monde.

Ryan Craddock, rédacteur

Au moment où j’écris ceci, Animal Crossing: New Horizons n’a toujours pas honoré mon paillasson de sa présence, donc mon jeu du week-end sera de “ m’asseoir près de la porte d’entrée et regarder la boîte aux lettres jusqu’à ce que le facteur vienne et me donne le seul rayon de soleil qui reste sur cette planète froide et dure ” . Vous ne croirez pas à quel point les graphiques sont réalistes.

Il est difficile de se plaindre compte tenu des circonstances, bien sûr, donc je vais essayer de me faufiler dans quelques petites rafales de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX pendant que j’attends patiemment qu’il arrive. J’espère qu’il ne faudra pas longtemps avant de rejoindre tout le monde dans notre nouvelle maison sur une île déserte, car je n’ai pas été aussi excité depuis un match depuis un moment. Restez en sécurité tout le monde!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Je dois croire que Kyogoku-san et Nogami-san sont en quelque sorte psychiques ou ont la capacité de prédire l’avenir, pour la sortie de Animal Crossing: New Horizons n’aurait clairement pas pu être mieux chronométré. Comme j’ai démarré ma copie du jeu pour la première fois à 23 heures jeudi soir (c’est-à-dire quand il était disponible dans mon fuseau horaire), je n’exagère pas quand je dis que j’ai complètement oublié chacun des problèmes et des tensions dans ma vie pendant deux bonnes heures, jusqu’à ce que je sois finalement obligé de dormir un peu (trois heures pour être exact), et maintenant je suis là, j’y retourne.

Le pur bonheur que j’ai vécu en jouant cette magnifique œuvre d’art moderne était euphorique. Et je vais chasser ce sentiment. Tout le week-end. Et probablement pour le reste de ma vie, je ne mentirai pas.

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Animal Crossing: New Horizons est là et est donc la fin de notre vraie vie sociale. SD Gundam G Generation Cross Rays continue de divertir et une flopée de nouveaux arrivants physiques a encore une fois placé Assault Android Cactus de retour sur ma playlist. Les sorties eShop complètent la semaine avec Sortez du Gungeon, mort rouge et Dezatopia fournir toute l’action de tir nécessaire jusqu’à lundi.

Mon jeu de la semaine est DOOM 64. Si vous aviez la cartouche Nintendo 64 originale, vous serez probablement extrêmement heureux que nous puissions enfin tout voir sans avoir besoin de mettre la luminosité du téléviseur à 100%.

Dom Reseigh-Lincoln, critique

Je n’ai jamais vraiment fait ça à Animal Crossing, donc je serai dans la petite minorité de personnes qui ne dépenseront pas notre auto-isolement collectif sur les sables chauds de Nouveaux horizons. Au lieu de cela, je vais avoir un autre playthrough des brillants et sous-estimés DOOM 64. Qui ne voudrait pas éviter l’ennui avec une bonne session de massacre de démons?

Mon fils aîné est toujours obsédé par Fortnite (comme la plupart des enfants de son âge), je vais aussi l’aider à relever les derniers défis de la saison 2. Honnêtement, les choses que nous, les papas, faisons pour garder nos enfants heureux. J’ai aussi rejoué The Banner Saga parce que j’avais envie de me battre au tour par tour. Je ne peux pas dire que mes goûts ne sont pas éclectiques! Restez en sécurité, tout le monde!

Gavin Lane, rédacteur

Je voudrais dire Hyper Light Drifter. J’ai beaucoup apprécié ce jeu et son récit sans mots récemment. La façon dont cela laisse le joueur fouiner et continuer est rafraîchissant, et il a cet esprit d’exploration NES Zelda où tant de jeux expliquent tout pour vous. C’est bon.

Nuts to Hyper Light Drifter, cependant. Ses Traversée d’animaux, innit.

Ollie Reynolds, critique

Ce week-end, je ferai ce que presque tout le monde fait et commencerai ma nouvelle escapade sur une île déserte avec Animal Crossing: New Horizons. Je suis tellement content qu’il soit là, et je suis sûr que tout le monde conviendrait que son timing au cours d’une période aussi pénible de notre vie est très apprécié.

Je vais aussi démarrer DOOM 64 à un moment donné, si je peux m’arracher à la poignée de fer de Tom Nook! Je vais avoir DOOM Eternal à une date ultérieure – vous ne pouvez jouer que d’un seul coup!

