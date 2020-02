Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (22 février)

Bonjour à tous et bienvenue à un autre week-end. Cette semaine a vu plus d’informations sur l’avenir de la série Super Smash Bros., les manigances d’achat dans le jeu d’Animal Crossing et le lancement surprise d’un nouveau jeu Switch FPS, mais maintenant il est enfin temps pour nous de reprendre notre souffle et de nous détendre.

Ryan Craddock, rédacteur

Le mois de mars approche à grands pas, j’ai déjà mes précommandes pour les deux Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX et Animal Crossing: New Horizons. Il est sur le point d’être une surcharge de gentillesse absolue sur le front de Switch, donc je passe en fait ces deux prochaines semaines à me préparer en jouant quelque chose qui est tout le contraire.

J’ai revisité Le dernier d’entre nous remasterisé sur PS4 ces derniers jours – sacrilège sur ce site, je sais – en préparation de la suite qui sortira dans quelques mois. J’espère qu’après tout le sang, les zombies, les jurons et les bang-bangs shooty-shooty, je serai encore plus reconnaissant de la couleur et du charme des deux titres mentionnés ci-dessus. Est-ce étrange que j’aime ces trois séries entièrement différentes?

Ollie Reynolds, critique

Je n’ai pas encore vu le nouveau film de Sonic the Hedgehog, mais le simple fait d’être témoin du battage médiatique autour de lui m’a fait démarrer le merveilleux Sonic Mania encore. Je trouve toujours stupéfiant à quel point ce jeu est bon! J’ai également récupéré la version Sega Ages de Sonic the Hedgehog 2, alors j’espère que je vais aussi essayer.

Je passe aussi du temps avec Animal Crossing: New Leaf, mais après la récente Nintendo Direct, ça fait bizarrement défaut … Pourquoi ne puis-je pas modifier le terrain?!

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Homestretch sur DAEMON X MACHINA. Je me demande si le monde finira… Aussi SD Gundam G Generation Cross Rays le taux d’achèvement est à un niveau stupéfiant de 67%! Encore besoin de rechercher plusieurs combinaisons mobiles. J’espère que je pourrai aussi me faufiler Snack World: The Dungeon Crawl – Or mais je dois terminer mon travail musical avant la fin du week-end.

Mon match de la semaine est – à la surprise de personne – Double Dragon & Kunio-kun: ensemble de bagarreurs rétro. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises auparavant, mais c’est la première fois que nous avons des traductions officielles de plusieurs des plus belles sorties Famicom de Kunio. “Barf” en effet!

Gavin Lane, rédacteur

Ayant commencé Hyper Light Drifter le week-end dernier, toutes les heures volées que je peux gérer ce samedi et ce dimanche seront consacrées à cela. Le jeu ne m’a pas attrapé immédiatement, mais au bout de 30 minutes environ, je suis entré dans son rythme et j’ai hâte de le cocher. Une fois cela fait, ma dernière acquisition attend: The Witcher 3. J’ai entendu que c’était plutôt bien? Après avoir vu les améliorations apportées par la dernière mise à jour, j’ai décidé de l’intégrer dans la vente eShop et j’ai très hâte de passer plusieurs heures ininterrompues dans son entreprise.

