Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (25 janvier)

Nous sommes arrivés à la fin d’une semaine encore, cette fois avec une bataille juridique réussie pour Nintendo concernant la télécommande Wii et la nouvelle que l’équipe DOOM a “plaisanté” avec Nintendo pour obtenir Doomguy dans Smash. On peut rêver.

Maintenant, cependant, il est temps de mettre tout cela de côté et de discuter de nos plans de jeu pour le week-end. Les membres de l’équipe Nintendo Life l’ont fait dans les commentaires ci-dessous et nous aimerions que vous vous joigniez aux sections de commentaires et de sondages ci-dessous. Prendre plaisir!

PJ O’Reilly, critique

Ce week-end, je vais profiter de la légère accalmie des grosses versions pour revenir

certaines choses dont j’ai vraiment besoin pour finir. Je vais polir Luigi’s Mansion 3 et Le monde artisanal de Yoshi

avec mes enfants ainsi que de sauter dans mon dernier achat Dragon Quest XI, que je viens juste de

découvert est absolument incroyable, un jeu incontournable à mon avis.

Je continue aussi de me frayer un chemin à travers mon Noël Labo kits, bien que j’aie maintenant complètement abandonné les instructions car elles sont trop complexes pour moi et je crée plutôt un carton géant Jeff Goldblum pour me tenir compagnie quand je me sens un peu seul ou triste.

Anthony Dickens, directeur général

Il est grand temps, mais j’ai désespérément besoin de faire sauter les toiles d’araignée physiques après un Noël et un Nouvel An trop indulgents. Ayant enfin mis la main sur une copie de Ring Fit Adventure de l’étranger (il est toujours en rupture de stock au Royaume-Uni), j’ai l’intention de nettoyer la table basse et de voir de quoi il s’agit dans cette aventure de RPG basée sur le fitness. Les pansements Deep Heat sont en attente, tout comme le café. Souhaitez-moi bonne chance, mon corps est prêt.

Ollie Reynolds, critique

En ce moment, je passe toujours plus ou moins chaque moment libre à jouer CONDAMNER (OG) – Je me fraye un chemin à travers le jeu en difficulté Nightmare, et il y a juste quelque chose de si immédiatement convaincant dans son gameplay que peu de jeux modernes peuvent reproduire. Ou peut-être que c’est juste la nostalgie!

Si le temps le permet, je suis également très tenté de revenir Épée Pokémon à un moment donné. Depuis le Diamant et perle jours, je semble toujours perdre de la vitesse avec les jeux Pokémon à mi-chemin, et la même chose s’est produite avec Sword. J’ai l’impression que si je ne peux pas y revenir cette fois, alors je pourrais bien être fait pour de bon …

Austin Voigt, écrivain collaborateur

J’ai commencé à Ring Fit Adventure, gens. J’étais sceptique au début, mais c’est rapidement devenu un jeu très addictif à jouer. En fait, chaque fois que je m’assois pour jouer à un jeu différent, je finis généralement par choisir Ring Fit et à la place du joueur (oui, je viens de l’inventer). Donc, je serai totalement honnête – c’est probablement tout ce que je vais jouer ce week-end … au moins, jusqu’à ce que le poids et la culpabilité des Fêtes aient disparu.

Ryan Craddock, rédacteur

Je me rapproche de plus en plus de l’achèvement Luigi’s Mansion 3 – Je suis presque sûr que je n’ai plus que quatre étages environ à parcourir – et j’ai vraiment apprécié de voir la variété des choix de design pour chacun pendant que vous montez dans l’hôtel. J’espère que je trouverai assez de temps pour passer un autre étage ou deux au cours du week-end, me laissant juste la finale pour profiter de la semaine prochaine.

J’ai aussi joué Animal Crossing: New Leaf pour la première fois (je sais, désolé!) en préparation pour le nouveau jeu, mais j’ai en fait arrêté de jouer ces derniers jours pour ne pas m’épuiser. Je pense que je suis à peu près vendu en saisissant le nouveau jeu en mars après ce genre de jeu, donc je dois maintenant me tenir à l’écart de ce dont je viens de tomber amoureux pour me préparer. Quel problème du premier monde, hein?

Gavin Lane, rédacteur

Avec le retour du capitaine Picard sur nos écrans de télévision après une interruption de 26 ans, je suis plutôt excité de m’asseoir pendant une heure et de regarder le premier épisode de Star Trek: Picard. Une fois cela fait et j’ai essuyé la poussière de l’espace de mes yeux, je serai probablement d’humeur pour certains jeux spatiaux mais, comme discuté plus tôt cette semaine, il n’y a vraiment pas beaucoup de jeux dans l’univers Trek qui à la hauteur du spectacle lui-même – certainement pas sur les consoles Nintendo. Dans cet esprit, je vais probablement obtenir mes coups de pied dans l’espace de quelque chose comme Everspace ou peut-être que je vais commencer Starlink: Battle For Atlas pack que j’ai ramassé pour un tenner avant Noël.

S’ils ne grattent pas les démangeaisons, je peux me déclencher Catastronautes pour un plaisir coopératif calamiteux. Trop cuit 2 vous avez peut-être reçu une mise à jour cette semaine, mais vous ne pouvez pas courir autour d’un vaisseau spatial en prétendant que vous êtes Geordi La Forge dans ce jeu, n’est-ce pas?

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

SD Gundam G Generation Cross Rays est mon équivalent à votre Pokémon. Je ne peux pas m’arrêter de jouer ou d’y penser toutes les deux minutes et je continuerai à développer mon armée de monstruosités SD en constante expansion ce week-end. Sur l’autre front mech, DAEMON X MACHINA continue de se dérouler sans problème, mais je peux à peine reconnaître mon avatar en raison d’une augmentation importante.

Je n’ai pas pu résister alors j’ai déjà effacé le merveilleux 198X hier soir et j’espère que la seconde moitié réussira à dépasser ces cinq jeux «rétro» originaux. Paquet inattendu de l’Est apporté Super Robot Wars X avec un vieux favori Collection Ninja Jajamaru et les deux verront certainement de l’action ce week-end. Maintenant, si seulement je pouvais trouver du temps libre pour utiliser mon Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe …

Mon match de la semaine est évidemment Warhammer 40,000: Space Wolf parce que choisir autre chose serait clairement une hérésie. Restez vigilants, frères.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

