Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (28 mars)

Nous avons donc atteint la fin d'une autre semaine mouvementée pleine de sournois, de surprises Nintendo Directs et de tout un tas de gens qui ont fâché avec colère Animal Crossing.



PJ O’Reilly, critique

Ce week-end, j’assisterai à la grande ouverture de mon Traversée d’animaux le musée de l’île. Je sais, je suis en retard sur mes progrès, mais c’est difficile quand vous passez votre temps de jeu à remplir tous les trous que vos enfants ont creusés partout pendant que vous ne regardiez pas.

J’ai aussi sauté sur le Panzer Dragoon: Remake, que je ne suis pas encore vendu à 100%, et l’incroyable Jedi Knight: Académie Jedi, qui est le meilleur jeu Star Wars à mon avis, en espérant que ce soit un port solide. Il y a aussi ça Bravement par défaut 2 démo à regarder … heureusement, nous avons tous beaucoup de temps libre en ce moment. J’espère que tout le monde reste en sécurité, reste à l’intérieur et va bien. Bon week-end!

Ryan Craddock, rédacteur

Ce week-end, je jouerai Animal Crossing: New Horizons, et si mon expérience avec le jeu au cours des derniers jours est une bonne chose, il semble que je pourrais aussi y jouer pour le reste du temps.

C’est ma première fois vraiment coincé dans un jeu Animal Crossing et j’en suis absolument amoureux. Je me suis assuré de tirer une heure ou deux de chaque jour pour y jouer et j’apprécie vraiment ce sentiment inexplicable et heureux qu’il vous donne. Je n’avais jamais pensé que j’allais vraiment “avoir” Animal Crossing, mais j’ai été totalement faux.

Gavin Lane, rédacteur

Cette semaine, j’ai pris livraison d’un magnifique Game Boy rétro-éclairé personnalisé de Gameboy Shack, un détaillant spécialisé au Royaume-Uni avec qui nous avons parlé l’année dernière lorsque le Game Boy a eu 30 ans. Après avoir déballé la console, j’ai rapidement pillé ses entrailles et les ai transplantées dans mon étui DMG-01 d’origine pour créer la machine de rêve que j’ai toujours voulu avec un tout nouvel écran en verre impeccable et quelques nouveaux boutons de remplacement. J’étais prêt à ajouter le rétro-éclairage moi-même – cela semble assez simple avec les bons outils – mais j’ai choisi de gagner du temps et de le faire de cette façon à la place. Avoir un système en double signifie que j’ai également les composants «stock» de l’unité que je remets dans le boîtier personnalisé, ce qui signifie que j’ai un deuxième Game Boy pour une action multijoueur à chaud.

Donc, ce week-end, je ne voudrais rien de plus que de m’asseoir avec une collection de classiques et de vider un tas d’AA! Mais je ne le ferai pas. Ces insectes et ces poissons ne vont pas s’attraper, vous savez.

Ollie Reynolds, critique

Comme la plupart des gens, je vais bien sûr passer du temps sur ma propre île Overlook (comme c’est très approprié en cette période d’isolement .. si vous savez, vous savez) dans Animal Crossing: New Horizons! Je viens de déverrouiller Nook’s Cranny, et je prépare actuellement des parcelles pour 3 nouveaux résidents, donc je suis très excité de voir ce que, et effectivement qui, le week-end apporte.

Je suis également en train de me familiariser avec le nouveau produit Bon travail! et le trouver jusqu’à présent une joie absolue. J’ai besoin d’un peu plus de temps, mais assurez-vous de consulter ma critique très prochainement!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

J’ai beaucoup de – vous l’avez deviné – Animal Crossing: New Horizons jouer ce week-end. Je crois que j’ai directement convaincu au moins 8 personnes maintenant pour acheter le jeu, qui autrement ne l’auraient pas fait, et elles ont également convaincu les autres. Donc, non seulement nous avons beaucoup de jeux sociaux à distance à faire ensemble, mais je suis également déterminé à débloquer la terraformation et le paysage aquatique ce week-end. Je sais à quoi tu penses: ‘Austin, ce n’est même pas cool, tout le monde est déjà débloqué et tu es tellement boiteux et loin derrière, tu es censé être le gourou des animaux!’. OUI, et en tant que tel, je prends également mon temps et apprécie mes jeux Animal Crossing à un rythme plus lent afin de faire durer cette joie le plus longtemps possible. Alors laissez-moi tranquille! Je retourne maintenant sur mon île.

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Alors que tout le personnel (et en fait le monde) se rend au cauchemar OCD Animal Crossing: New Horizons, Je continue de me déplacer autour des escouades spécialisées de mecha dans SD Gundam G Generation Cross Rays. Cependant, tous les plans du week-end ont été fortement encouragés par une certaine mini Nintendo Direct. Après un grand échange de pièces au eShop ce week-end, les choses seront éclaircies avec Panzer Dragoon, Shinsekai, Service de livraison d’hyperespace, Code du chaos, Dogurai et une belle Bravement par défaut II démo.

Mon jeu de la semaine est le stellaire Bon travail!, une approximation alarmante de ma vie professionnelle transformée en jeu vidéo.

Comme toujours, merci d'avoir lu!

