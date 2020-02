Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (29 février)

Pour célébrer la Journée Pokémon, cette semaine, nous avons reçu beaucoup de nouvelles sur les monstres de poche. L’un des faits saillants a été la révélation du nouveau mythique Pokémon de type Herbe / Sombre Zarude. Greninja a été annoncé comme le Pokémon de l’année de Google, et Mewtwo apparaît également pour la première fois dans Sword and Shield Max Raid Battles, mais vous ne pouvez pas l’attraper!

Loin du pays des Pokémon, Yacht Club Games a levé le voile sur son nouveau projet Shovel Knight et PlatinumGames a annoncé un nouveau studio et un nouveau jeu par Hideki Kamiya. Il y avait aussi une vente sur tous les titres DOOM, et nous changeons la façon dont nous gérons les captures d’écran Switch sur le site.

Pour nous aider à nous détendre après une si grosse semaine, nous sommes ici pour partager les jeux auxquels nous jouerons le week-end. Nous sommes également rejoints par deux invités spéciaux de l’équipe Push Square. Comme toujours, nous aimerions que vous vous impliquiez via notre section sondages et commentaires. Bon jeu!

Zion Grassl, producteur vidéo

Je vais être un peu occupé ce week-end avec mon groupe Constance (regardez-nous si vous êtes dans le métal) car nous enregistrons de nouveaux morceaux, mais je viens de reprendre l’original CONDAMNER et DOOM II sur l’eShop pour presque rien! Alors pendant que les gars enregistrent leurs parties, je pourrais essayer de me faufiler un peu dans la chasse aux démons, car quoi de plus métal que ça? Spécial Rune Factory 4 est également assis ici sur mon bureau, me regardant littéralement vers le bas, mais je ne sais pas si j’ai le cœur d’y investir sachant que mon amour Animal Crossing: New Horizons sera là dans quelques semaines seulement.

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Ce week-end, je vais finir Luigi’s Mansion 3. J’ai été très occupé récemment, et je n’ai traversé qu’une poignée d’étages dans le scénario principal, donc je suis déterminé à m’asseoir et à parcourir le reste. Le week-end dernier, j’avais une maison de famille et je suis resté un peu de temps avec eux dans la coopérative de canapé – ce qui était génial – mais qui a fini par me donner envie de revenir encore plus sur l’histoire principale. Oh ouais, Luigi!

Liam Doolan, journaliste

Au cours des prochains jours, je vais mordre les dents dans Rune Factory 4 Special. Je n’ai pas vraiment passé autant de temps que je le souhaitais avec l’original 3DS, donc je suis content d’avoir eu une seconde chance. Ce sera certainement un jeu assez grand pour me guider jusqu’à la sortie d’Animal Crossing: New Horizons. J’ai également hâte d’essayer les nouvelles fonctionnalités proposées. En dehors de cela, je vais probablement passer du temps dans le jeu DOOM original (je l’ai attrapé dans cette vente plus tôt cette semaine) et SEGA AGES Sonic The Hedgehog 2.

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Coincé sur la dernière mission de DAEMON X MACHINA. 71% SD Gundam G Generation Cross Rays taux d’achèvement. Le colis de l’Est est arrivé avec une triple dose de Devil May Cry et le merveilleux Katana Kami: La voie du samouraï. Pourtant, vous pouvez sûrement parier que je passerai plus de temps avec Kunio et un gang Double Dragon & Kunio-kun: ensemble de bagarreurs rétro. Si seulement je pouvais faire quelques tours de plus Warface… Le match de la semaine est le début longtemps attendu du Samurai Shodown redémarrez le Switch. Tant de nouveaux et d’anciens personnages parmi lesquels choisir… J’ai besoin de développer rapidement le blister du D-Pad de mon pouce gauche, ces mouvements spéciaux ultimes ne sont pas une blague.

Stephen Tailby, rédacteur adjoint de Push Square

Comme beaucoup de gens, je suis assis ici à tourner les pouces jusqu’à ce qu’Animal Crossing: New Horizons émerge le mois prochain. Pour passer le temps, je vais sauter dans Épée Pokémon et éponger quelques bestioles pour mon dex. Si ma mémoire est bonne, il y a aussi des trucs d’après-match que je n’ai pas encore approfondis. Ensuite, il y a Asphalt 9: Legends, ce jeu d’arcade gratuit que j’ai ignoré. C’est très amusant à jouer, et semble maintenant être une bonne machine à sous pour y consacrer un peu plus de temps. À vrai dire, je n’ai pas beaucoup joué à mon Switch récemment, mais j’ai une liste aussi longtemps que j’ai le bras avec des jeux que je veux vérifier. Une fois qu’AC arrivera, ce sera tout pour un bon moment.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint de Push Square

J’ai terminé la route des Blue Lions en Fire Emblem: Trois maisons et disons simplement que cela m’a laissé plus de questions que de réponses. Dans cet esprit, je ressens le besoin de rester coincé dans une autre maison ce week-end – je dois juste décider d’une manière ou d’une autre entre Black Eagles et Golden Deer. Ma seule vraie inquiétude est que je n’aimerai jamais ma nouvelle classe autant que Dimitri et le gang, mais au moins les fonctionnalités de New Game Plus m’aideront à me familiariser.

