Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (4 janvier)

Peut-être un peu de Ring Fit Adventure pour inverser toutes ces fringales de vacances?

Non seulement une autre semaine nous est passée, mais une année entière s’est écoulée plus vite qu’un crapaud au champignon doré. Nous avons célébré avec style en jetant un regard sur 2019 de Nintendo – et toute la décennie de Nintendo – ainsi que toutes sortes de discussions sur le jeu de l’année et le jeu de la décennie, mais il est maintenant temps de revenir à nos sessions de jeu régulières.

Les membres de l’équipe Nintendo Life ont noté leurs plans de jeu pour le week-end ci-dessous, et nous aimerions que vous vous impliquiez également via les sections sondage et commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur

J’ai frappé les ventes pendant les vacances et je me suis retrouvé avec une demi-douzaine de nouveaux jeux. Incroyablement, j’ai réussi à jouer et à terminer Ape Out dans quelques heures amusantes (hourra!), donc il ne reste plus que cinq heures. J’ai commencé Cellules mortes il y a quelques nuits et ça m’a accroché, alors j’ai envie de revenir là-dessus.

J’ai aussi revisité Star Wars Episode III: La vengeance des Sith sur DS pour notre fonctionnalité de jeu Star Wars avant Noël. Quel petit jeu craquant! Si le temps le permet, j’ai hâte d’y mettre encore une heure ou deux sur ma cerise DSi XL.

PJ O’Reilly, critique

La première semaine d’une nouvelle année. Mon corps et mon esprit sont enflés et lents, le résultat d’un régime de Noël de deux semaines de porto, de jambon et de fromage très malodorant. Et pourtant, en quelque sorte, je lutte, il y a des jeux qui doivent être joués et aucune quantité de boeuf de Noël nouvellement acquise ne m’arrêtera.

Ce week-end, je vais sauter correctement dans Épée Pokémon pour la première fois, aidant mon fils à remplir ce Pokédex et dynamaxant mon cerveau. J’ai aussi cédé à la tentation à la suite de l’excellente série télévisée et j’ai repris The Witcher 3, ce qui n’est rien de moins qu’un miracle en mode portable. Voici une nouvelle année, une nouvelle décennie et l’espoir que mon abonnement au gymnase n’expire pas avant que je réussisse à droite

les nombreux torts que je me suis faits en cette période des Fêtes.

Ryan Craddock, rédacteur

J’ai enfin réussi à commencer Luigi’s Mansion 3 et Dieu merci, je l’ai fait. Après un démarrage un peu lent, le jeu prend vraiment tout son sens et j’adore explorer tous les coins et recoins de chacun des étages de l’hôtel au fur et à mesure que je progresse.

Le jeu me rappelle l’original Luigi’s Mansion sur GameCube, c’est exactement ce que j’espérais. J’ai joué un peu Luigi’s Mansion: Dark Moon sur 3DS mais je n’ai pas autant apprécié que le premier jeu – heureusement, celui-ci semble avoir ramené le sentiment général que j’ai adoré de cette première entrée. Donc, pour répondre à la question, je jouerai plus de Luigi’s Mansion 3.

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

J’ai effacé un tas d’arriérés de jeux honteux pendant les vacances, mais aucun d’entre eux n’était DAEMON X MACHINA ou Chaîne astrale Donc, nous y revoilà! Je n’en ai pas parlé auparavant, mais c’est aujourd’hui mon 79e jour consécutif de Ring Fit Adventure donc mes bras et mes épaules sont devenus des armes mortelles et j’ai même une sorte de situation à six.

Mais maintenant, je vais aussi commencer à aiguiser mon cerveau avec Entraînement cérébral du Dr Kawashima sur le Switch, un titre que j’ai joué pendant plus de deux ans sur DS avant de passer à une 3DS. L’arrivée surprise de Ultracore hier et mon exploration continue de SD Gundam G Generation Cross Rays arrondit les efforts de ce week-end.

Mon jeu de la semaine est le monde low poly Cendré. J’ai attendu un peu pour lire la critique de PJ avant de m’y engager et je suis bel et bien accro. Bonne année, les amis!

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Dernièrement, avec tout le temps des vacances, j’ai été sur une liste d’achèvement. j’ai fini Zelda: Link’s Awakening et Bouclier Pokémon pendant les vacances, et je ne peux pas abandonner mon carnet de commandes maintenant! Je suis déterminé à passer Luigi’s Mansion 3 ce week-end, ainsi qu’un tas de missions d’après-match dans tous mes jeux. Je pourrais aussi ramasser Dragon Quest XI S maintenant qu’il est en vente (je n’avais jamais joué à la démo).

Ça fait du bien de terminer enfin tout – mais c’est aussi un peu aigre-doux; Je me retrouve généralement avec ces arriérés ridicules parce que je déteste quand les jeux se terminent … mais nous en avons sans aucun doute beaucoup d’autres à venir ce printemps, donc je ferais mieux de m’en remettre et de continuer à avancer.

Ollie Reynolds, critique

Après un Noël et un Nouvel An étonnamment chargés, je vais reprendre un de mes passe-temps préférés en ce moment: jouer aux collections rétro. Plus précisément, je reviens beaucoup dans le délicieux Collection anniversaire Castlevania, ce qui pourrait avoir quelque chose à voir avec la nouvelle série Dracula à la télévision … Maintenant, que diriez-vous d’une collection GBA / DS, Konami?

Sinon, j’ai recommencé Animal Crossing: New Leaf dans un effort pour me préparer à la sortie éventuelle de Nouveaux horizons. J’ai oublié à quel point ce jeu était relaxant et charmant, et j’ai hâte à la prochaine entrée!

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

