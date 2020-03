Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (7 mars)

Pourtant, une autre semaine s’est écoulée, avec plusieurs informations intéressantes d’une interview de Shigeru Miyamoto apparaissant en ligne et même des nouvelles d’une prochaine ligne de vêtements Mario chez Levi’s. Toute la semaine!

Maintenant que c’est le week-end, les membres de l’équipe Nintendo Life se sont réunis pour discuter de leurs plans de jeu. Nous aimerions que vous vous impliquiez également via nos sections sondages et commentaires. Prendre plaisir!

PJ O’Reilly, critique

Ce week-end, je vais faire ma part pour aider à stopper la propagation du coronavirus en m’asseyant sur mon canapé tout le week-end et en martelant le mode tutoriel dans Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r]. C’est un nom amusant qui ne l’est pas, Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r], amusant à taper, surtout si vous l’examinez et devez le charger. Oui. Quoi qu’il en soit, je suis un amateur total en ce moment, faisant lentement mon chemin à travers les défis faciles pour m’aider à construire sur le très basique Street Fighter 2 compétences que je suis en train d’emballer, mais le didacticiel de ce jeu est si détaillé que je jouerai sans aucun doute à Evo 2021 quand il se déroulera.

Je viens aussi de reprendre Super Mario Party sera donc coincé avec les enfants, essayant les mini-jeux et ne faisant aucun prisonnier alors que j’affirme ma domination absolue en tant que roi des jeux dans ma maison. Passez un week-end amusant, les gars, et n’oubliez pas de vous laver les mains!

Ryan Craddock, rédacteur

Après avoir passé les deux dernières semaines à tirer, à bousculer et à me faufiler Le dernier d’entre nous remasterisé, Je suis sur le point de plonger à nouveau dans le monde coloré de la magie Nintendo ce week-end.

Je pensais que je ramasserais Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sur Switch et essayez-le, malgré le fait que je possède déjà les originaux et que j’ai beaucoup d’autres choses à jouer à la place – pourquoi les jeux vidéo doivent-ils être si convaincants? Il y a quelque chose à propos de Pokémon auquel je ne peux tout simplement pas résister, et j’ai hâte de voir mon mon préféré dans le style artistique mignon du jeu probablement plus que je ne le devrais.

Gavin Lane, rédacteur

Cette semaine c’est Witcher 3 pour moi. Je ne suis même pas encore sorti de la section tutoriel, mais je peux déjà dire que je vais en profiter énormément. Après avoir entendu que le combat n’était pas brillant, j’étais prêt à tolérer un peu de jank, mais d’après ce que j’ai joué jusqu’à présent, il a son propre flux et est bien meilleur que ce à quoi je m’attendais.

Je vais probablement finir CONDAMNER aussi, que j’ai ramassé pour les arachides en vente. À l’origine, j’ai été découragé non seulement par la fréquence d’images douteuse de la version Switch, mais aussi par la conviction que DOOM original avait vraiment besoin d’un clavier et d’une grande barre d’espace pour «se sentir» bien. Après 5 minutes avec le port Switch corrigé, cependant, on a presque l’impression d’avoir été conçu pour une manette de jeu. Et le fusil de chasse est toujours l’une des meilleures armes du jeu. De viande.

Austin Voigt, écrivain collaborateur

Ce week-end, j’ai un road trip à travers le pays sur lequel je vais partir, donc je vais probablement finir par jouer à presque tous les jeux de ma bibliothèque par simple ennui. En fait, j’ai été tenté de redémarrer Zelda: le souffle de la nature, et cela peut être juste le voyage pour le faire. J’essaye aussi (toujours) de finir Luigi’s Mansion 3et j’ai aussi du travail à faire après le match Bouclier Pokémon. Et, bien sûr, je suis sûr que les amis qui me rejoindront pendant le voyage voudront sortir Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros.Ultimate pour une coopérative de canapé …

Nous savons tous que c’est l’une des dernières semaines avant mon «Que jouez-vous? la réponse devient simplement “Traversée d’animaux… Traversée d’animaux… Traversée d’animaux“, alors profitez-en tant que ça dure.

Ollie Reynolds, critique

Dans la perspective de la sortie de Ori et la volonté des mèches, Je suis retourné jouer Ori et la forêt aveugle à nouveau sur Switch. Comme tous les autres jeux jamais sortis, je crois fermement qu’il est à son meilleur sur le Switch, et je m’éclate complètement (même si cela me fait parfois pleurer)!

Je suis aussi en train de brancher Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – en tant que grand fan de Mega Man, manquer la sortie initiale de ces jeux me préoccupe depuis un certain temps, donc pouvoir les expérimenter tous dans un package pratique est super. Je ne pense pas que je sois tout à fait préparé à leur difficulté!

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Manque de progrès durant la semaine SD Gundam G Generation Cross Rays m’ennuie sans fin alors attendez-vous à me revoir sur ce champ de bataille. Quelques belles arrivées dont Metro Redux, Spécial Rune Factory 4 et l’inévitable Équipe de sauvetage Pokémon Mystery Dungeon DX obtiendra également un certain temps de jeu. Ou devrais-je dire “stream time”? C’est vrai, dans (encore une autre) crise du moyen-âge, j’ai acheté une de ces cartes de capture vidéo de fantaisie et je suis en passe de devenir un streamer à temps partiel.

Mon jeu de la semaine est Warface. Avouons-le: il y a une tonne d’idées vraiment géniales sur ce package qui l’aident à se démarquer des autres FPS, donc il assiste à ma Appel du devoir besoins assez bien.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

