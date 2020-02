Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? (8 février)

Nous voici à la fin d’une semaine encore, et les quelques jours occupés que nous avons passés. Il y a eu toutes sortes de manigances de nuage d’Animal Crossing, le Wonderful 101 Kickstarter, et bien plus encore, mais maintenant il est enfin temps de prendre une pause.

Les membres de l’équipe Nintendo Life se sont réunis ci-dessous pour partager nos plans de jeu du week-end et nous aimerions que vous vous impliquiez via les sections sondage et commentaires ci-dessous. Prendre plaisir!

Ryan Craddock, rédacteur

Tous les récents The Wonderful 101 le battage médiatique m’a finalement fait coller le pauvre original dans ma Wii U pour sa toute première sortie cette semaine. Vous voyez, j’ai reçu le jeu il y a des années, mais je n’ai jamais trouvé le temps de le jouer. Jusqu’à présent, je suis un peu mitigée; il y a certains éléments qui sont super cool, surtout avec les différents pouvoirs que vous commencez à débloquer en jouant, mais je ne peux m’empêcher de penser que je n’ai absolument aucune idée de la façon de combattre efficacement et je pense que cela atténue quelque peu mon plaisir.

Je vais voir comment je m’en sors un peu plus ce week-end tout en plongeant dans et hors de Mario Kart 64. J’ai réussi à attraper une belle copie en boîte dans la semaine, donc j’ai eu la course étrange ou deux chaque soir. #TeamYoshi

Gavin Lane, rédacteur

La semaine dernière, j’avais l’intention de Vers la Lune mais à la fin je n’y suis pas parvenu, alors voilà. J’ai aussi ramassé Sky Rogue pour 50% de réduction, donc j’ai hâte de décoller dans de magnifiques ciels bleus. Et en parcourant les jeux en vente, je suis tombé sur Retour au lit, un petit jeu de puzzle surréaliste auquel je n’ai pas pu résister à ramasser quelques pièces, donc je suis aussi intrigué de voir de quoi il s’agit. Peut-être que cet achat d’impulsion était mon subconscient essayant de me dire quelque chose…

Gonçalo Lopes, écrivain collaborateur

Très excité de voir DAEMON X MACHINA être déchaîné sur la foule des PC. Je vais continuer ma campagne sur le Switch, mais je vais sûrement doubler la ligne juste pour le plaisir de la texture haute résolution à 60 images par seconde. SD Gundam G Generation Cross Rays continue de consommer ma vie avec ma ligne de production offrant actuellement plus de 200 combinaisons et armures mobiles différentes à choisir et à mélanger. Seules les commissions de travail top-secret actuelles m’empêcheront de progresser plus efficacement dans les deux titres ce week-end.

Mon jeu de la semaine est KUNAI. Imaginez une Metroidvania où vous jouez Commando bionique… mais avec deux cordes au lieu d’une. Génie! Ingénieux!

Ollie Reynolds, critique

Dans la perspective de la Final Fantasy VII remake, je suis retourné jouer au jeu original sur Switch encore une fois. Tout, des visuels à la bande originale, me fait me sentir plus nostalgique que n’importe quel autre jeu! Certains aspects n’ont certainement pas très bien vieilli, mais je m’éclate vraiment.

Je continue aussi de marcher Stardew Valley, mais je dois admettre que mon enthousiasme pour la prochaine Mega Man Zero / ZX Legacy Collection Cela signifie que je suis retourné jouer à tous les jeux Mega Man actuellement disponibles sur Switch!

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de laisser un vote dans le sondage ci-dessus et un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …

.