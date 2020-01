Talking Point: Combien vaut vraiment votre collection de jeux vidéo?

© Nintendo LifeChibi-Robo gagne son donjon.

C’est arrivé à tout le monde à un moment ou à un autre. Que ce soit en raison de l’évolution des circonstances de la vie ou de la simple curiosité, la plupart d’entre nous auront regardé notre collection de jeux vidéo et se seront demandé combien d’argent dur nous pourrions obtenir pour cela. Nous avons interviewé de sérieux collectionneurs dans le passé et regardé avec envie des rangs de trésors rares, mais la majorité d’entre nous les joueurs se contentent d’une sélection beaucoup plus petite de chariots rangés dans un tiroir ou alignés dans une bibliothèque Billy. La plupart d’entre nous n’ont pas non plus de copies scellées à la menthe de curiosités japonaises ni de matériel prototype unique en son genre. Non, notre copie bien-aimée de Super Mario Bros.3 ne rapporterait pas grand chose, pas que nous nous en séparions.

Vous le voyez sur eBay … le vendeur a simplement multiplié le nombre de jeux qu’il a par 60 $.

Pourtant, parfois, le bug pour réduire la taille et vendre des morceaux nous prend. Cet écrivain, par exemple, a décidé qu’il était temps de vendre quelques jeux poussiéreux et de libérer de l’espace sur les étagères. Raisonnant que des versions de Switch mises à jour étaient probablement entrantes, il semblait un gaspillage de garder Killer7 pour GameCube et le Metroid Prime Trilogy disque pour Wii simplement pour le plaisir, et ainsi de suite eBay ils sont allés.

De toute évidence, ils ont été happés et trois jours plus tard, ils se dirigeaient vers de nouvelles maisons et je me suis retrouvé avec une injection de trésorerie mineure et deux valises de DVD d’espace supplémentaire sur l’étagère. Mes nouveaux fonds ont été rapidement avalés par une facture ou de l’essence pour la voiture ou une autre chose banale que je n’ai pas suivie et je me suis instantanément demandé si j’avais pris la bonne décision.

En fin de compte, je n’ai aucun regret – je suis toujours convaincu que nous les verrons bientôt sur Switch – même si je suis heureux de ne pas avoir suivi ce courant de pensée plus loin et de vendre mes NES aux enchères. Pourtant, avec les jeux rétro qui gagnent en valeur chaque année et la distribution numérique signifiant qu’il existe généralement plusieurs autres façons de jouer à ces jeux, le désir de retirer de l’argent peut parfois être attrayant. Bien que les jeux vidéo restent l’une des formes de divertissement les plus rentables disponibles, il est facile de regarder une collection et d’imaginer des signes en dollars correspondant aux milliers que vous avez dépensés pour eux au fil des ans.

Vous le voyez sur eBay; des collections géantes répertoriées pour des sommes invraisemblablement élevées, et bien que les lots contiennent l’étrange gemme de grande valeur, il semble que le vendeur ait simplement multiplié le nombre de jeux qu’ils ont par 60 $. Pour la plupart, c’est un vœu ridicule. Vous ne vous attendriez pas à la même chose si vous vendiez votre collection de DVD, n’est-ce pas? Il semble délirant de compter sur le fait d’attirer une seule baleine de collection pour plonger dans votre cachette de jeu rétro avec un chèque à cinq ou six chiffres.

Là encore, des choses folles se produisent. Une copie neuve de Super Mario Bros. vendu pour un record de 100 150 $. La vente prochaine de la Nintendo PlayStation devrait rapporter bien plus d’un million de dollars. Des bibliothèques de consoles entières sont vendues par milliers à des collectionneurs qui cherchent à récupérer chaque jeu sur un système sans avoir à les rechercher individuellement. Les baleines existent, même si personnellement nous n’avons pas l’appât pour les attraper. Alors, quels trésors avons-nous sur notre étagère?

Si seulement nous avions la boîte …

Pas grand-chose, il s’avère. Au moment de la rédaction de cet article, Computer Exchange – un détaillant européen spécialisé dans les médias d’occasion – nous paierait 812 £ pour une copie PAL de Snowboard Kids 2 grâce à sa rareté. Dommage, alors, que nous ne possédions pas celui-là. Pourquoi oh pourquoi n’avons-nous pas choisi la suite de l’un de nos jeux N64 préférés? Notre copie originale de l’original coûterait 29 livres maigres, bien que «menthe» puisse être une description généreuse. Il est en bon état, mais l’ouverture des boîtes N64 a toujours entraîné des plis en carton, même si vous faisiez attention. Très peu de nos jeux NES ou N64 obtiendraient une note A ++.

Tout titre complet dans un état décent récupérerait probablement son prix de vente d’origine, bien qu’il ne soit pas ajusté pour l’inflation. En parcourant nos étagères, la copie immaculée de Journée de la mauvaise fourrure de Conker rapporterait plus de 100 $ selon la cartographie des prix, et nous pourrions obtenir des montants similaires pour Probotecteur sur NES, Chibi-Robo et Masque de Majora. Pas mal, mais nous n’irons pas aux Seychelles sur ces gains.



Une enquête dans le bureau de Nintendo Life Towers donne de meilleurs résultats, certains membres du personnel n’ayant pas les limites de cet écrivain en ce qui concerne l’espace de stockage ou les petits membres de la famille rongeant une copie presque parfaite de Battletoads & Double Dragon avant de cracher les restes déchirés et gommeux de la boîte chez le chat.

En faisant le tour du bureau, il y a beaucoup de jeux individuels qui pourraient financer une soirée décente. Envahisseur pour l’ACS pourrait potentiellement rapporter 250 $, Castlevania II: la revanche de Belmont pour Game Boy a un taux courant de 150 £ (pas mal pour un investissement de 12 livres en 1998) et San Francisco Rush 2049 pourrait nous rapporter près de 500 $. Le charmant vidéo NL de Zion a jusqu’à présent 400 jeux DS enviables dans sa collection (vous avez tous vu ce beau mur de jeux dans ses vidéos), qui pourrait aller chercher quelque chose, non?

Peut-être plus intéressant encore, au fil des ans, nous avons également eu le privilège de rencontrer occasionnellement des sommités de l’industrie et des héros personnels. Il est difficile de mettre un prix sur une 3DS signée par Charles Martinet, par exemple, sans parler d’une 3DS signée par Martinet, Takashi Tezuka et Shigeru Miyamoto, mais elles doivent valoir quelque chose. Ensuite, il y a les objets de collection liés au jeu. Un ensemble complet de six cartes amiibo Sanrio x Animal Crossing rapporterait environ 300 $, et que diriez-vous d’un K.K. Amiibo Slider signé par Hasashi Nogami? Votre supposition est aussi bonne que la nôtre.



Le fait est que nous ne parlons pas ici de sommes qui changent la vie, et personne ne s’enrichit en achetant et en vendant des jeux vidéo. Nous pourrions être en mesure de gratter quelques mois de loyer, mais même une collection importante ne représente pas un œuf de nidification pour prendre sa retraite et le temps et les efforts nécessaires pour trouver le bon acheteur pour votre équipement dévorent également sa valeur. Internet facilite les choses, mais vous devez toujours trouver quelqu’un prêt et capable de payer pour votre jeu, que ce soit un titre Black Box NES, Événements au stade, un chariot des Championnats du monde Nintendo ou une copie Mega Drive de l’éditeur Damien de Castlevania: Bloodlines (d’une valeur de 300 à 400 £ “selon la personne à qui vous demandez”). Parfois, les besoins le doivent, et cela vaut peut-être la peine de vendre un trésor pour financer une nouvelle console ou remplir votre réservoir d’essence, mais personne ne vit longtemps de la vente de sa collection rétro.

Les bibliothèques de médias que nous avons construites au fil des ans finiront invariablement dans des décharges lorsque nos descendants n’y voient aucune valeur.

Pour satisfaire notre curiosité, nous avons indiqué (via la tarification) le montant que nous obtiendrions pour la vente de toute notre collection PAL GameCube – soit 26 jeux, plus la console, Wavebird, un contrôleur blanc et une paire de bongos DK, tous CIB et en bonne condition. Apparemment, le taux courant pour chaque chose liée à GameCube que nous possédons est de 670,46 $. Nous utilisons des dollars car cela semble plus impressionnant en dollars, bien que nous devrions peut-être passer au yen. Votre réaction à cette somme dépendra évidemment de votre situation – pour certains, c’est une énorme somme d’argent, et pour d’autres, si elle ne couvrirait pas les factures de services publics d’un mois. Nous ne savions pas vraiment quoi penser. C’est une somme d’argent décente qui couvrirait l’assurance automobile pendant un an, mais cela semble en quelque sorte un peu dérisoire compte tenu des années de plaisir intangible que nous avons de notre ‘Cube.

Tout cela est académique de toute façon – nous ne vendons pas. Nous pourrions avoir périodiquement rasé notre collection dans le passé, mais attaché dans chaque boîte encore sur notre étagère est un souvenir – pas seulement de jouer au jeu, mais de l’ouvrir, de lire le manuel parce que nous n’étions pas autorisés à jouer qu’après le dîner, en découpant soigneusement le logo du bas de la boîte pour coller sur la colonne vertébrale de nos étuis en plastique N64 de marque Nintendo (heureusement, nous avons trouvé la plupart des logos de magazines, bien que ISS 64 il manque une section de son volet inférieur). Vous ne pouvez pas mettre un prix sur des souvenirs comme ça. Tout aussi bien, vraiment, parce que personne ne paierait de toute façon ce que nous demandions. Pas étonnant que les gens facturent autant pour des bibliothèques complètes.



À quoi pensions-nous? …

Même si nous avions les moyens d’acheter des bibliothèques de logiciels entières, nous n’en sommes pas sûrs. Mis à part la commodité, il élimine le frisson de la chasse qui rend la collecte à n’importe quel niveau si addictive. Il y a quelque chose d’excitant à frapper vos magasins de jeux rétro locaux ou vos marchés aux puces à la recherche d’un trésor. Déterrer un artefact poussiéreux parmi les odeurs et les déchets douteux d’une boutique d’occasion nous fait nous sentir comme un Indiana Jones moderne déterrant des antiquités inestimables pour notre musée personnel. Construire et gérer régulièrement une collection est l’attraction pour de nombreuses personnes, pas seulement la thésaurisation et le commerce de bibliothèques entières comme le stock.

Lorsque nous parlons de notre «musée personnel», nous ne nous intéressons pas aux choses qui pourraient être perdues. Cela devrait être évident étant donné que nous ne sommes pas en possession de tels trésors de toute façon, mais nous sommes fermement dans le camp des historiens du jeu vidéo qui cherchent à enregistrer et à distribuer autant qu’ils le peuvent – des gens comme Frank Cifaldi au jeu vidéo History Foundation et les préservationnistes qui se sont regroupés pour acheter et vider la version Satellaview de Cooly Skunk. Non, notre musée est vraiment un musée «personnel» rempli de nos propres babioles. C’est juste agréable d’avoir une petite bibliothèque, non?

Garder notre copie personnelle d’Ocarina, c’est comme garder Tolstoï ou Shakespeare sur l’étagère

C’est une façon de penser de plus en plus démodée. Les banques de supports physiques que nous avons construites au fil des ans se retrouveront invariablement dans des décharges lorsque nos descendants n’y verront aucune valeur, tout comme beaucoup d’entre nous ont vidé nos cassettes VHS pour faire de la place pour les DVD, qui ont depuis été jetés. pour Blu Rays ou disques durs. En fin de compte, ce n’est que du stockage de données, et plus c’est petit, mieux c’est.

Ainsi, notre copie de Conker et des autres suspects habituels – les Marios, les Zeldas, etc. – sont des mini-mémoriaux, des témoignages d’expériences numériques et une forme d’enregistrement; la preuve que nous n’avons pas gaspillé nos jeunes sur des «bêtises». Conserver notre copie personnelle de Ocarina c’est comme garder Tolstoï ou Shakespeare sur l’étagère – même si vous ne l’avez pas lu depuis des années, qui dans leur bon sens le vendrait? Tous ces souvenirs!

Qui pourrait éventuellement s'en séparer?

C’est peut-être la raison pour laquelle 670,47 $ est un peu dérisoire par rapport à la valeur personnelle que nous accordons à nos jeux GameCube. C’est peut-être pour cela que les gens s’attendent à gagner des dizaines de milliers pour toute leur collection de jeux. Vous ne pouvez pas attribuer une valeur en dollars aux souvenirs, n’est-ce pas?

Quel est le jeu le plus précieux de votre collection? Regretteriez-vous de le vendre pour une somme ordonnée, même si vous y avez accès par d’autres moyens? Dans quelle mesure seriez-vous prêt à laisser aller votre collection? Nous allons bientôt jeter un œil à certains des jeux Nintendo les plus chers du marché, mais d’ici là, faites-nous part de vos histoires de ventes – et regrettez – ci-dessous…

