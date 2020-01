Talking Point: le succès de Switch confirme la nouvelle approche matérielle de Nintendo, mais a-t-il des jambes?

Un autre trimestre, une autre série de rapports financiers. Ce matin, Nintendo a publié ses chiffres des bénéfices sur neuf mois d’avril à fin décembre 2019 et les choses semblent plutôt roses pour la société. Switch a dépassé Super NES en termes d’unités de console à vie vendues (un exploit impressionnant étant donné qu’il a moins de trois ans), Épée et bouclier Pokémon vendu incroyablement bien au cours de ses deux premiers mois de vente, et des millions de jeux se multiplient.

Avec 52,48 millions d’unités matérielles vendues à ce jour, Switch n’est désormais derrière que la Nintendo Entertainment System et la puissante Wii dans le classement des consoles de salon de Nintendo. Bientôt, il dépassera les 61,91 millions de ventes à vie de la NES, bien qu’il faudra un certain temps pour rattraper les 101,63 millions de Wii. La PlayStation 4 se porte incroyablement bien aussi, avec un nombre impressionnant de 106 millions de consoles vendues – ce qui dépasse le total de la PlayStation originale, bien que ce soit encore loin du total de plus de 155 millions de cartes PS2.

Le tweet ci-dessous de l’analyste Daniel Ahmad montre comment Switch se porte par rapport aux autres consoles de salon au même moment de leur cycle de vie. Comme vous pouvez le voir, il suit actuellement toutes les consoles, sauf la Wii:

Voici un aperçu des livraisons mondiales cumulées de consoles, alignées au lancement.

Après 34 mois sur le marché, la Nintendo Switch a réalisé une vente cumulée de 52,48 millions d’euros.

En raison de la période des fêtes, le système suit actuellement la PS4 et la PS2, légèrement derrière la Wii. pic.twitter.com/MT1iXXwyX0

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 30 janvier 2020

Le succès de Switch a cependant un prix. La consolidation de ses gammes de consoles domestiques et portables en un seul appareil a porté ses fruits, mais ce faisant, Nintendo a renoncé à sa «sauvegarde» d’un deuxième système. Alors que la Wii U pataugeait, le bon navire Nintendo a été maintenu à flot non seulement par ses vastes réserves de liquidités dans les jours de halcyon de la Wii et de la DS, mais aussi par le succès durable et durement gagné de sa division de poche. La 3DS est peut-être en réanimation en ce moment, mais c’est le résultat de la vieillesse et de l’inévitabilité plutôt que de tout faux pas – c’est une console absolument fantastique avec 75,71 millions de ventes d’unités à son nom de famille.

Et bien que Switch se glisse sur NES et Wii, il y a beaucoup plus de concurrence si nous ajoutons les consoles que vous ne collez pas sous votre télé. Ajoutez les totaux à vie des portables de Nintendo et Switch est toujours assis derrière chaque ordinateur de poche Nintendo qui l’a précédé. Bien sûr, c’est normal. Ces ventes à vie de Game Boy de 118,69 millions d’unités – qui incluent également du matériel Game Boy Color – ont augmenté sur une décennie ou plus, et Switch n’a toujours pas atteint son troisième anniversaire.

Historiquement, ces portables ont aidé à consolider le côté console domestique de l’entreprise à travers toutes les bosses. Alors que la Nintendo 64 et la GameCube luttaient contre la concurrence avant et après le millénaire, Nintendo a connu l’incroyable succès de sa ligne portable et Pokémon Se replier sur. Canaliser toutes ses ressources et énergies dans un appareil hybride a été une stratégie réussie après l’échec de la Wii U, mais cela a signifié retirer un pilier vital de son modèle commercial traditionnel.

Avec Pokémon maintenant sur la console «principale», Nintendo n’a plus sa sauvegarde portable. Ou alors?

En remontant du milieu à la fin des années 2000, cela montre à quel point les jours Wii et DS étaient extraordinaires. Avec les deux consoles au sommet de leur art, c’était un point culminant dans l’histoire de Nintendo que la société aura du mal à se répliquer à nouveau – la paire a représenté un chiffre stupéfiant de 250 millions de ventes de matériel combinées, tout au long de ce qui était, plus ou moins, le même «génération» de matériel. Ces deux consoles représentent des ventes de pointe dans les gammes de consoles domestiques et portables de Nintendo, la famille DS vendant 154,02 millions d’unités, le matériel le plus vendu que la société ait jamais produit. Nintendo a fait de sérieuses transactions bancaires pendant cette période, suffisamment pour financer plusieurs déceptions de type Wii U.

La stratégie de Nintendo avec Switch Lite a bien fonctionné pour maintenir des ventes dynamiques en conjonction avec une solide gamme de logiciels

Un élément clé du succès de DS (et de toute la gamme portable, en fait) est cette notion de «famille». La mise à jour de la console de la maison en milieu de cycle est maintenant en vogue, mais Nintendo le fait avec ses ordinateurs de poche depuis des décennies. La Game Boy Pocket a considérablement réduit l’original volumineux et la Game Boy Color était une mise à niveau incroyable, tout comme le clapet GBA SP par rapport à la Game Boy Advance lancée en 2001.

Nous nous sentons à l’aise de dire qu’il n’y a absolument aucun moyen que la Nintendo DS aurait vendu plus de 150 millions d’unités si elle avait conservé son facteur de forme “phat”. La refonte Lite et la mise à niveau DSi qui a suivi ont actualisé la plate-forme et prolongé massivement son cycle de vie. Ajoutez à cela l’afflux continu de modèles à thème et il est facile de voir comment les portables ont dépassé la majorité des consoles de salon de Nintendo. Combien d’autres Wiis auraient pu être vendues si Nintendo avait rajeuni cette petite console avec une variante «Pro» de style moderne après quelques années? (Calmez-vous à l’arrière avec vos blagues Wii U. Et non, la Wii Mini risible ne compte pas.)

Le prototype prometteur que quelqu’un a accidentellement approuvé pour une production complète.

Avec Switch Lite, Nintendo a déjà lancé une nouvelle SKU, spécialement conçue pour plaire au marché des ordinateurs de poche dédiés qu’elle a “ abandonné ” pour faire fonctionner le gadget central de Switch. Et contrairement aux consoles de salon précédentes, il construit déjà sa propre «famille». D’avril à décembre de l’année dernière, Nintendo a vendu 17 740 000 consoles Switch combinées, dont plus de 5 millions étaient des Switch Lites (qui n’étaient en vente qu’à partir de septembre, rappelez-vous).

Alors que les ventes en glissement annuel du modèle standard sont passées de 14.490.000 au cours de la période correspondante de 9 mois en 2018 à 12.560.000 en 2019, les ventes globales de Switch ont connu une augmentation de 22% en glissement annuel. Tout cela signifie que la stratégie de Nintendo avec Switch Lite a bien fonctionné pour maintenir des ventes dynamiques en conjonction avec une gamme de logiciels solide, et il y a tout lieu de croire que cette approche sera étendue avec l’arrivée de nouveaux matériels dans la famille. Dans cet esprit, la probabilité que Switch finisse par renverser la Wii de son perchoir au sommet de l’arborescence de la console domestique Nintendo augmente, bien qu’il ait du pain sur la planche s’il veut affronter le Game Boy et la DS également.

Nintendo a peut-être sacrifié sa ligne dédiée pour ordinateur de poche, mais pas avant de se lancer dans une “ sauvegarde ” encore plus lucrative: son activité mobile en constante expansion

D’un certain point de vue, il est dommage que nous ne verrons probablement plus jamais les jours non pas d’une, mais de deux plates-formes Nintendo – consoles domestiques et portables – qui tirent sur tous les cylindres. Sur le plan matériel, Nintendo a perdu son pilier de sauvegarde, bien que, avec sa bibliothèque impressionnante et son offre en ligne de plus en plus attrayante, Switch semble être très robuste et gagne en importance à chaque trimestre.

Nintendo n’est pas sur le point d’être rattrapé par un ruisseau bien connu sans pagaie. Il a peut-être sacrifié sa ligne dédiée pour ordinateur de poche, mais pas avant de se substituer à une “ sauvegarde ” encore plus lucrative: son activité mobile en constante évolution. Avec des revenus de ses entreprises liées au mobile (y compris les redevances) atteignant 36,9 milliards de yens (une augmentation de 10,6% d’une année sur l’autre), et avec des joueurs ayant dépensé un milliard de dollars sur ses jeux pour smartphones, il s’avère que Nintendo a un ordinateur de poche après tout, juste au cas où ce rêve Switch s’arrêterait brusquement.

Il y a cependant peu de chances que cela se produise. Au cours de cette seule année fiscale, 21 jeux Switch – propriétaires et tiers combinés – se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires et avec de nombreux jeux arrivant chaque semaine, les joueurs de Nintendo n’ont sans doute jamais eu aussi bien. Jusqu’ici, le démarrage a été lent jusqu’en 2020, mais avec Traversée d’animaux à l’horizon et l’arrivée inévitable de la première Nintendo Direct de 2020, nous sommes sûrs que le calendrier de sortie débordera bientôt.

L’avenir est prometteur pour les joueurs – sur toutes les plateformes – alors bravo à cela.

Pensez-vous que Switch a les jambes pour dépasser la Wii et les PlayStations d’ici la fin de sa vie? Allons-nous rencontrer plus de la famille élargie d’ici peu? Partagez vos réflexions ci-dessous.

