Talking Point: les séries X et PS5 riches en jargon révèlent l’approche de Nintendo

Retournez à l’esprit lorsque Nintendo a soulevé le couvercle de la Nintendo Switch. La bande-annonce révélatrice était remplie d’images de personnes jouant sur la console, montrant comment la machine est passée en douceur du système domestique à l’ordinateur de poche en un clin d’œil. Vous pouvez enfin emporter vos jeux AAA avec vous et les contrôleurs détachables Joy-Con vous permettent de profiter de jeux multijoueurs partout. Il a parfaitement communiqué la nature unique du système et, trois ans plus tard, le Switch est toujours la machine que tout le monde veut posséder. Ce n’était pas non plus unique; si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, la révélation initiale de la Wii concernait la façon dont le contrôle de mouvement allait changer les choses.

Ce qui est frappant avec ces deux exemples, c’est qu’au cours de ceux-ci, il n’y avait aucune mention de la puissance de traitement, de la RAM, du stockage sur disque ou des vitesses d’E / S. Nintendo a utilisé le concept de base du matériel pour vendre le rêve, plutôt qu’une liste de nombres insignifiants que la plupart des joueurs occasionnels ne comprendront pas.

Comparez cette approche avec les récentes révélations de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. Nous utilisons le terme «révèle» à la légère, car il s’agissait moins de présenter le matériel que de bombarder le spectateur avec un éventail apparemment infini de spécifications techniques sèches qui étaient sûrs d’endormir même le fanboy le plus ardent en quelques minutes.

Des deux, l’approche de Microsoft a peut-être été la plus digeste, grâce en grande partie au fait qu’elle s’est alliée à un média (nos amis de la fonderie numérique d’Eurogamer) afin de partager les moindres détails. Malgré tout, il s’agissait d’un rapport dense soutenu par une série tout aussi importante de vidéos d’accès exclusif, qui ont toutes suscité une bonne dose d’enthousiasme pour les purs chefs de technologie. La présentation de Sony – qui, certes, était destinée aux développeurs de la GDC maintenant reportée – était beaucoup plus difficile à passer, en partie à cause de son approche ridiculement fausse de “ public en direct ”. Mark Cerny est une légende dans le monde du jeu, mais son spectacle n’était tout simplement pas destiné à être présenté aux joueurs; il était censé exciter les développeurs à propos du matériel (ce qui, il convient de le noter, l’a fait).

Maintenant, il est important de se rappeler que Nintendo, Sony et Microsoft poursuivent des publics différents en ce qui concerne leurs révélations. Ces derniers sont engagés dans une guerre de pouvoir technique; ils se battent pour le titre de console domestique la plus puissante et c’est pourquoi les téraflops et les unités de calcul dans les GPU comptent; ce sont les paramètres sur lesquels la victoire sera finalement décidée pour de nombreux acheteurs. C’est comme acheter un smartphone ou un téléviseur cher; vous voulez savoir ce qu’il y a de mieux à l’intérieur, non? Il s’agit moins de ce que fait réellement l’appareil et plus de se sentir suffisant d’avoir une nouvelle technologie de pointe brillante.

Nintendo, d’autre part, n’a pas vraiment participé à ce concours fastidieux de la part de Willy depuis le GameCube, la dernière console Nintendo à avoir tenté de maintenir la parité avec le statu quo. Nintendo sait que ce sont les jeux auxquels vous allez jouer sur votre système qui comptent vraiment, pas les détails de la technologie sous-jacente qui les rendent possibles. C’est pourquoi la société a évité de parler de polygones par seconde et montre plutôt aux clients potentiels ce que la console peut réellement faire; vous pouvez y jouer lors d’une fête sur le toit! Vous pouvez jouer dans la voiture! Vous pouvez commencer votre quête à la maison puis l’emmener au parc si vous le souhaitez! En fait, Nintendo est allé trop loin dans le sens des spécifications; rappelez-vous comment il a obstinément refusé de confirmer si le Switch avait un écran tactile à un moment donné?

Cette approche «montrer, ne pas dire» explique sans doute pourquoi Nintendo se débrouille si bien dans ce cycle matériel, et vous pourriez dire que c’est pourquoi elle a si mal fonctionné dans le précédent; Bien qu’il ne se préoccupe pas de crier sur les spécifications améliorées de la Wii U par rapport à la Wii, il n’a pas misérablement en mesure d’expliquer exactement ce qui rend la console si unique du point de vue du jeu. Pourtant, la Wii U est un faux pas dans ce qui a été une approche par ailleurs extrêmement efficace pour vendre du matériel de jeu – avec la DS et la 3DS, Nintendo s’est concentrée sur le potentiel de jeu plutôt que sur la puissance de traitement qui lui permettrait, et ces deux machines bien vendu aussi.

Malgré la nature terne des révélations de Microsoft et de Sony – qui, il convient de le noter, ont peut-être été influencées d’une manière ou d’une autre par le fait que le coronavirus supprime actuellement les moyens pour les deux sociétés de communiquer efficacement ce qui est si génial avec ces consoles – nous ne pouvons pas Imaginez que l’une ou l’autre machine ne parvienne pas à trouver son public cible. En effet, la présentation “ Road the PS5 ” a jusqu’à présent enregistré 8 millions de vues incroyables sur YouTube, ce qui suggère que, même si le public s’ennuyait, il regardait toujours malgré tout. Et il convient de noter que ce dont Microsoft et Sony parlaient est passionnant à un certain niveau; des trucs comme le lancer de rayons, la compatibilité descendante qui améliore les anciens jeux et l’accès au stockage ultra-rapide façonneront l’apparence et le jeu des jeux au cours des prochaines années. Mais même ainsi, ce sont des détails que le parieur moyen dans la rue n’est peut-être pas intéressé; ils veulent juste savoir s’ils peuvent jouer à leurs jeux préférés sur la console au moment du lancement.

La guerre de nouvelle génération va donc être très intéressante à regarder, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que Nintendo – bien qu’il soit quelque peu en dehors de la conversation grâce à la nature humble de son matériel – est dans la position idéale pour capitaliser sur la fatigue que de nombreux joueurs ressentiront après ces présentations riches en jargon. Avec Animal Crossing: New Horizons Lancement cette semaine – un jeu qui ne se soucie pas de la puissance de poussée des polygones ou des vitesses de RAM un peu – Nintendo offre le tonique parfait pour l’ennui des spécifications techniques, et cela peut durer longtemps.

.