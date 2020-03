Talking Point: Nintendo Switch fête ses 3 ans: des défis vous attendent, mais quelle aventure jusqu’à présent

© Nintendo Life

C’est un cliché que la dernière chose est souvent considérée comme la meilleure chose, mais quand il s’agit de jeux vidéo, c’est une notion difficile à échapper. Chaque logiciel et matériel s’appuie sur ce qui a précédé et, plus que sur tout autre support, une suite ou un successeur a de très bonnes chances d’améliorer ce qui a précédé. Votre console actuelle est celle qui offre de nouvelles surprises et délices; la plateforme vivante et excitante avec laquelle vous êtes en relation en ce moment.

Avec le tourbillon du battage médiatique et des médias – sociaux et autres – qui entourent les nouvelles versions, il est facile pour les joueurs de se laisser emporter par le zeitgeist et d’étiqueter la dernière saveur du mois ‘The Best Thing Ever ™’. C’est quelque chose dont les critiques doivent être conscients d’une manière dont le fan moyen n’a pas à se soucier de trop. La vraie joie quand il s’agit de Switch et de son catalogue, c’est qu’il est vraiment digne des superlatifs jetés. Cela fait maintenant exactement trois ans que Nintendo a lancé Switch à la suite du clochard commercial frappé par la Wii U, et heureusement pour la société ainsi que ses fans, il a cliqué presque immédiatement auprès d’un large public. En trois ans, il a accumulé une bibliothèque si bombée et de qualité supérieure qu’il est difficile de dire que Nintendo n’est pas au sommet de son art en ce moment. C’est un sacré exploit étant donné les hauteurs énormes qu’il a atteintes dans le passé avec des consoles bien-aimées et formatrices comme la NES et la Super NES.

il est difficile de prétendre que Nintendo n’est pas au sommet de son art en ce moment

Au cours des trois courtes années de Switch, nous avons vu des entrées Mario, Zelda, Smash Bros. et Emblème du feu franchises, suites fabuleuses dans le Mario Maker, Splatoon, Xenoblade et Luigi’s Mansion série, nouvelle IP sous forme de BRAS et le Nintendo publié Chaîne astrale, des projets ingénieux et de gauche comme Labo et Ring Fit Adventure, un adorable remake avec L’éveil de Link, ainsi qu’une pléthore de merveilleux ports Wii U, y compris Mario Kart 8 Deluxe, Bayonetta 2 et Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

Ensuite, il y a les surprises de tiers. Des jeux comme Mario + Rabbids Kingdom Battle et Octopathe voyageur étaient d’énormes succès qui sont sortis de nulle part. Ensuite, bien sûr, il y a l’embarras des jeux précédemment publiés sur d’autres plateformes comme Divinité: Original Sin 2, Witcher 3, Cuphead, Dragon Quest XI S et CONDAMNER qui a injecté l’ADN portable de Switch dans une foule de classiques modernes, les revigorant dans le processus. Un flux de ports tiers brillants a montré l’attrait du système à la fois pour les fans inconditionnels de ces jeux et pour les débutants, élargissant la large toile de la plate-forme et fournissant une cadence régulière de logiciels depuis le début.

Un bon nombre de gagnants là-dedans.

Et puis il y a les innombrables jeux indépendants qui ont comblé les lacunes. Les appeler nettoyeurs de palette entre les grosses versions rendrait un mauvais service aux dizaines de titres de petits studios qui ont absorbé au moins autant de temps de jeu sur nos consoles que les gros frappeurs. Il y a tout simplement trop de choses à mentionner, des néo-classiques nostalgiques aux joyaux cachés qui se sont perdus dans le déluge, l’eShop regorge de jeux incroyables pour le joueur moyen.

S’il s’agissait d’une personne, Switch serait un surenchérisseur … [the] sorte d’individu irritant que vous évitez comme la peste lors d’une réunion d’école ou d’une fête de Noël, mais en tant que petite dalle de matériel de jeu vidéo, il s’agit de la société la plus charmante et la plus engageante.

Et tout cela en seulement 36 mois! C’est un revirement, même pas le plus dévot des fanboys et des filles qui ont osé rêver. Les cyniques craignaient que nous ne voyions que des restes de Wii U réchauffés, mais les ports que nous avons vus ont fourni un soutien derrière les titres sur mesure et renommés de Switch. Avec Switch, Nintendo a frappé un système qui est totalement synchronisé avec la façon dont la plupart des gens intègrent les jeux vidéo dans leur vie ces jours-ci et c’est aussi vrai après trois ans que c’était le 3 mars 2017.

Le label Jack-of-all-trades est régulièrement suivi par le stinger Master-of-none, mais dans les bonnes mains, Switch s’est montré apte à tout ce qu’il tourne. S’il s’agissait d’une personne, Switch serait un surperformant: capitaine de crosse; Président de la Horticultural Society; coureur de marathon; passionné de cuisine; naturaliste; philosophe; poète; a fière allure dans un costume prêt à l’emploi; construit des costumes incroyablement élaborés pour leurs beaux enfants – une véritable console Renaissance. Switch serait une sorte d’individu irritant que vous éviteriez comme la peste lors d’une réunion d’école ou d’une fête de Noël, mais en tant que petite dalle de matériel de jeu vidéo, il s’agit de l’entreprise la plus charmante et la plus engageante.

Le changement est tout pour tout le monde. Il ne quitte jamais la station d’accueil dans certains ménages, tandis que d’autres ne l’ont jamais connecté au téléviseur. Le succès de la console est dû au fait qu’aucun des utilisateurs ne se sent lésé dans ces scénarios. Pour la grande majorité des utilisateurs, la console remplit les deux fonctions sans compromis.

© Nintendo Life

Et là où les joueurs de base peuvent ressentir un léger pincement au déficit de performances de Switch en comparaison directe avec la PS4 et la Xbox One, les avantages l’emportent toujours sur la fréquence d’images et la fidélité visuelle réduites. Les puristes pourraient tourner le nez devant les déclassements nécessaires observés dans les ports Switch, mais il y a un nombre tout aussi appréciable de personnes étonnées par le travail effectué sur le chipset mobile de la console. Des ports comme GRID Autosport et Alien: Isolement de Feral Interactive, les nombreuses contributions incroyables de Panic Button, l’excellent Ninja Theory Hellblade et le Witcher 3 susmentionné de CD Projekt Red via Sabre Interactive poursuivent un jeu de portage de one-up-manship au profit de tous. Nous sommes continuellement étonnés de ce dont la petite machine est capable.

Rien de tout cela ne serait possible si ce gadget de commutation central n’était pas un gagnant. Les ventes du système à vie parlent d’elles-mêmes – 52,48 millions en janvier avec 310,65 millions de ventes de logiciels. Alors que la PS4 et la Xbox One se terminent en vue de la prochaine génération, les ventes de consoles de Nintendo sont en hausse.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de bas avec la longue liste de hauts. La dérive de Joy-Con a été un problème récurrent pour beaucoup d’entre nous. Le Switch eShop gémit sous le poids de tant de jeux, ce qui rend la découvrabilité un problème pour de nombreux développeurs de nos jours. L’offre Nintendo Switch Online a progressé lentement, bien qu’il y ait beaucoup de possibilités d’ajouts et d’améliorations.

© Nintendo LifeNous en avons traversé un bon nombre.

L’expérience de base est toujours solide, cependant, et Switch reste une proposition tentante trois ans après son cycle de vie. Il est facile de se concentrer sur les aspects négatifs et de tenir pour acquis le nombre d’aspects que Nintendo a dû faire pour réussir Switch. Nous avons déjà vu de grands systèmes couler malgré un matériel de base remarquable – regardez Dreamcast, regardez PS Vita. Une offre de console convaincante n’est qu’une pièce du puzzle et malgré les erreurs notées ci-dessus, Nintendo a bien fait de bien faire avec Switch. Il semble que le concept soit si solide que Nintendo puisse éjecter le gadget central de la console avec Switch Lite et il est toujours extrêmement populaire. Qui savait?

Alors, quelle suite pour la petite console hybride qui pourrait? Il y a certainement des défis à venir, certains commentateurs suggérant que la console risque de devenir obsolète sans actualisation matérielle. Certaines personnes pourraient être assez heureuses de vivre des logiciels propriétaires et des ports de jeux “ Definitive Edition ” des 20 dernières années, et il y a une pléthore de jeux vintage que nous aimerions voir revenir sous forme portable. Nintendo pourrait poursuivre son chemin assez heureusement pendant un certain temps en complétant ses offres sur mesure avec des ports et des indies de qualité. Il y a certainement encore de la vie dans la machine, même sans aucune sorte de mise à niveau Switch ‘Pro’.

on ne se souvient pas d’une console qui offrait autant de variété et de qualité à son troisième anniversaire.

Pourtant, la prochaine génération est à l’horizon et l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X cette saison des fêtes ne fera que mettre en évidence (ou devrait-ce être plus flou?) Les limites de la technologie mobile vieillissante de Switch pour les joueurs de base qui ont embrassé Nintendo à nouveau après les années Wii les a laissés dans le froid. Au niveau logiciel, au moment de la rédaction, nous avons le tout conquérant et adorable Animal Crossing: New Horizons dont la sortie est prévue dans quelques semaines, mais malgré les diffusions de Pokémon et Animal Crossing Direct, nous attendons toujours notre première Nintendo Direct de 2020.

Nintendo cherchera à rester pertinent avec l’ensemble de son public alors que Sony et Microsoft proposent de nouvelles distractions à la fin de l’année, et avec des jeux comme Metroid Prime 4 et La légende de Zelda: le souffle de la nature 2 profondément en développement, l’avenir de Switch est prometteur, quoiqu’un peu indéfini à l’heure actuelle. Nous sommes sûrs que tout sera révélé bientôt.

Pourtant, si Nintendo cliquait comme par magie ses doigts sur Switch et gelait la console et sa bibliothèque actuelle pour la postérité, pour notre argent, elle se classerait déjà aux côtés de la NES et de la Super NES en termes de plus grandes consoles de la société. Alerte superlative! Switch pourrait-il être le meilleur système de Nintendo de tous les temps? Il est difficile d’être certain, bien que nous ne puissions pas nous souvenir d’une console qui offrait autant de variété et de qualité à son troisième anniversaire. Les joueurs ne l’ont jamais vraiment eu aussi bien.

© Nintendo LifeHard pour choisir un favori. Ou est-ce?…

Tout cela, et Banjo est venu à Smash. Quel moment pour vivre, hein? Si vous souhaitez savoir à quel point la gamme de jeux Switch a été exceptionnelle depuis son lancement, consultez nos 50 meilleurs jeux Switch votés par les lecteurs de 2017, 2018 et 2019. En outre, nous avons également le top 50 des meilleurs meilleurs Switch jeux quelle que soit l’année. Vous savez, si 150 semble un peu excessif pour votre chiffre de défilement.

Vous pouvez vous joindre à nous pour souhaiter à tous ceux qui ont travaillé pour faire de la console un succès Félicitations pour le troisième anniversaire de Switch et nous faire part de vos points forts des 36 premiers mois de la console ci-dessous. Voici les 36 prochains!

.