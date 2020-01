Talking Point: Qu’est-ce qui va devenir le grand jeu de Nintendo pour Noël 2020?

Nous savons ce que vous pensez – vous venez de retirer les décorations de Noël, mais nous pensons déjà au retour du Père Noël – qu’est-ce qui ne va pas chez nous? Cependant, restez avec nous ici – c’est une question valable à poser alors que le Switch entre dans sa quatrième année de vente et nous commençons à réfléchir aux plaisirs du jeu que 2020 pourrait apporter.

Bien que les éditeurs tentent évidemment d’espacer leurs sorties sur les 12 mois complets, il est impossible d’échapper au fait que la période la plus fertile commercialement de l’année est la saison des fêtes – et si vous regardez en arrière l’histoire du Switch, nous avons traditionnellement vu des les jeux sont lancés à cette époque.

En 2017, nous avons Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2, alors qu’en 2018 nous avons eu la chance de Pokémon: c’est parti et Super Smash Bros.Ultimate. L’année dernière, ce fut le tour de Épée et bouclier Pokémon, avec Luigi’s Mansion 3 ramasser une partie du mou. Mais que nous réserve Noël 2020?

Pour le moment, nous ne disposons d’aucune version d’origine confirmée pour cette période – d’où cette fonctionnalité, dans laquelle nous discutons des options potentielles et de leur probabilité de se produire.

La légende de Zelda: le souffle de la nature 2

Étant donné le peu que nous avons vu jusqu’à présent sur ce jeu, il peut sembler peu probable que La légende de Zelda: le souffle de la nature 2 sera entre nos mains au moment où le Père Noël arrivera plus tard cette année – mais n’oublions pas qu’il est susceptible d’utiliser le même moteur de jeu que l’illustre original (réduisant ainsi le temps de développement) et nous imaginerions que la production a commencé peu de temps après la premier jeu lancé début 2017.

Nintendo pourrait bien tenir ses cartes près de sa poitrine, et nous aurons une énorme aide sur Zelda à l’E3 2020, ainsi qu’une date de sortie pour Noël. Cela semble plutôt optimiste compte tenu de la rareté des informations solides dont nous disposions jusqu’à présent, mais Breath of the Wild 2 serait le jeu parfait pour diriger la charge de Noël de Switch – et, pourrait-on dire, l’arme idéale pour contrer la prochaine génération guerre des consoles qui commence cette année avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X.

Si Nintendo veut convaincre les gens de rester avec Switch, alors déployer ce que beaucoup ressentiront comme son plus gros pistolet n’est pas une mauvaise idée.

Bayonetta 3

Encore une fois, le manque d’informations solides sur cette suite très attendue semble exclure une sortie en 2020, mais Bayonetta 3 est sans doute attendu depuis longtemps – il a été annoncé en 2017, pour avoir crié à haute voix. Combien de temps faut-il au four avant de pouvoir y jouer?

Eh bien, on nous a dit de ne pas nous inquiéter et que PlatinumGames a de grandes nouvelles pour le début de cette année. Et n’oublions pas que PlatinumGames et Nintendo ont annoncé Chaîne astrale en février 2019 et l’a publié en août de la même année. Étant donné le court laps de temps entre ces deux événements, il ne semble pas trop extrême de s’attendre à ce que notre sorcière Umbra préférée s’incline avant la fin de l’année, n’est-ce pas?

Quelque chose lié à Pikmin

Tandis que Pikmin est peut-être dans une ligue légèrement inférieure par rapport aux autres franchises à gros succès de Nintendo, elle a beaucoup de fans et pourrait certainement “ combler le vide ” si Switch lutte pour un hit décent de Noël – ou, ce pourrait être la version parfaite de compagnon le plus gros titre de l’année.

Les récentes nouvelles que le Pikmin 3 le site Web a été mis hors ligne a incité certains fans à spéculer que nous pourrions voir le jeu Wii U être porté sur Switch; étant donné la qualité de cette sortie particulière, nous serions certainement impatients qu’elle atteigne un public plus large, mais nous osons dire que beaucoup se tiendront pour une toute nouvelle entrée.

Même si Pikmin 3 est réédité en 2020, nous ne sommes pas sûrs que ce serait le jeu pour affronter la PS5 et la Xbox Series X cette saison festive.

Super Mario Odyssey 2

Ce pourrait être une question de «quand» pas «si», mais pourrions-nous voir la suite de Super Mario Odyssey frappé le commutateur en 2020? Il n’y a pas eu énormément de temps entre le premier aperçu de l’original et son lancement à Noël 2017, alors qui sait; peut-être que Nintendo lèvera le couvercle le plus tôt possible et nous excitera tous pour une sortie pour la saison des fêtes?

Nous ne pouvons certainement pas penser à un jeu mieux adapté aux consoles changeantes – en dehors de Breath of the Wild 2, bien sûr, mais vous pourriez dire que le jeu épique manque du large attrait commercial de Mario (Breath of the Wild a vendu près d’un million d’exemplaires de moins que Super Mario Odyssey, bien qu’il soit disponible pendant presque un an de plus).

Metroid Prime 4

Sur tous les titres de cette liste, Metroid Prime 4 est peut-être le plus bizarre. Le projet a subi une période de développement difficile, avec Retro Studios en cours de rédaction pour reprendre la pièce lorsque le développement a été redémarré l’année dernière.

Dans cet esprit, il est très peu probable que Samus Aran arrive sur le marché à temps pour Noël – bien que nous imaginions que Nintendo pourrait montrer quelque chose du jeu lors de l’événement E3 de cette année. Peut-être, dans l’intervalle, nous aurons cette sortie 2D Metroid qui a récemment fait l’objet de rumeurs.

Paper Mario

En parlant de cela, la même source qui dit que nous obtenons un Metroid 2D dit également qu’un nouveau jeu Paper Mario est en route en 2020. Ce titre retournera apparemment aux racines de la série – en utilisant probablement l’excellent Porte de mille ans comme source d’inspiration – et pourrait voir la franchise revenir à ses jours de gloire.

Cependant, la série n’a jamais été un vendeur de systèmes de la même manière que les aventures principales de Mario, donc même si cela est vrai, nous serions étonnés que ce soit la grande sortie de Nintendo pour Noël; comme Pikmin, nous verrions cela dans un rôle de soutien plus que toute autre chose.

Un nouveau Pokémon

Game Freak a été corrigé dans un modèle de version annuelle depuis 2016 Pokémon Soleil et Lune sur la 3DS; en 2017 nous avions Pokémon Ultra Soleil et Lune, tandis que 2018 nous a donné le Pokémon Let’s Go susmentionné. L’année dernière, ce fut le tour de Épée et bouclier Pokémon – donc ce serait une valeur sûre de supposer que nous recevrons un autre versement ce Noël, non?

Eh bien, la nouvelle que Sword and Shield est pris en charge par DLC signifie qu’une version “ ultra ” est peu probable (à moins, bien sûr, que Nintendo décide de regrouper les deux extensions en tant que nouvelle version physique). Cependant, cela ne signifie pas que Game Freak ne fonctionne pas sur un autre remake similaire à Vert feuille / Rouge feu ou Omega Ruby / Alpha Sapphire.

Diamant et perle seraient les candidats les plus évidents – mais est-ce une très bonne idée pour Game Freak de s’en tenir à un modèle de sortie annuel, ou le studio devrait-il ralentir les choses et plutôt se concentrer sur la fabrication de ses versions principales aussi bonnes que possible?

Que pensez-vous de cette liste? Avez-vous des suggestions à faire? Partagez-les avec un commentaire ci-dessous.

