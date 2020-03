Tamaki est le nouveau combattant DLC Dead or Alive 6 et se montre avec ce gameplay

Koei Tecmo et Team Ninja avaient déjà révélé que le personnage de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation Tamaki serait le nouveau combattant qui rejoindrait le casting de Dead or Alive 6. Eh bien, si vous attendiez pour entendre des nouvelles d’elle, préparez-vous, ne le faites pas seule la date à laquelle il sera disponible a été annoncée, mais une nouvelle vidéo avec son style de combat intéressant a été publiée.

Pour commencer, le développeur et le distributeur ont déclaré aux fans qu’ils n’auraient plus qu’à attendre quelques jours pour jouer avec Tamaki, car cette fille sera disponible en tant que contenu supplémentaire à partir du mardi 10 mars prochain.

Au cas où vous l’auriez manqué: Il est déjà possible de changer la couleur des cheveux pour les personnages de la PlayStation 4.

Si vous ne pouvez pas attendre, quelque chose qui calmera vos envies (ou vous fera souhaiter que ce soit le 10 mars) est que Famitsu a partagé le premier gameplay qui montre cette combattante en action qui a fait ses débuts dans Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. De cette façon, il est possible de voir avec quel style de combat il combattra.

Tamaki sera un représentant de l’aïkido

Cette créatrice de mode n’avait pas de style de combat, mais Koei Tecmo vient de révéler qu’elle se battra avec un style de combat basé sur l’aïkido. Selon les informations de Siliconera, Tamaki a appris l’aïkido comme moyen de légitime défense, mais a réussi à le développer au niveau du maître. La fille a accepté de rejoindre le tournoi Dead or Alive 6 dans l’espoir de trouver de nouveaux types de beauté.

Si vous voulez faire venir cette fille et la rejoindre dans l’escouade de chasse Dead or Alive 6, nous vous disons qu’elle fera partie de la Pass Saison 4, qui est en vente sur PlayStation 4, Xbox One et PC en échange de 89,99 $ USD et comprend plusieurs autres éléments cosmétiques.

En plus de la tenue principale, de nombreux autres costumes seront disponibles, basés sur les conceptions apparues dans Dead or Alive: Venus Vacation. Si vous êtes intéressé à voir son style de combat, vous ne voudrez pas manquer le gameplay que Famitsu a partagé.

Tamaki aura de nombreuses options de personnalisation (Image: Famitsu)

Qu’avez-vous pensé de ce personnage? Vous attendiez-vous à ce qu’il apparaisse dans le tournoi? Allez-vous acquérir ce combattant DLC? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous l’auriez manqué, nous vous informons que récemment, certains fans étaient très en colère contre Koei Tecmo en raison d’une fonctionnalité supplémentaire et cosmétique. L’entreprise a entendu les critiques et travaille déjà pour atténuer cette erreur.

Dead or Alive 6 est en vente sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

